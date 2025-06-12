Канье Уэст после смены имени выбрал новую фамилию и удивил ее звучанием

Теперь рэпера больше не зовут Канье Уэст. Артист выбрал не только новое имя, но и фамилию, передает TCH.
Американский рэпер и продюсер Канье Уэст после смены имени выбрал новую фамилию и удивил, как его теперь зовут.
Исполнитель продолжает удивлять поклонников своими эпатажными поступками. Еще в октябре 2021 года рэпер официально сменил имя. Поэтому его больше не звали Канье, а просто Е (Ye). Однако на этом артист не остановился. Теперь он выбрал себе еще и новую фамилию. Вместо Уэст исполнитель теперь тоже Е (Ye). Поэтому теперь полностью имя и фамилия рэпера звучат так - Е Е (Ye Ye).
Такие кардинальные изменения исполнитель не комментировал публично. Об этом стало известно изданию Page Six. Журналисты обратили внимание, что в официальных документах рэпера указывают как Е Е, хотя раньше было Е Уэст. К музыканту обратились за комментариями, однако тот отказался хоть что-то говорить об изменении имени и фамилии.