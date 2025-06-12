Канье Уэст после смены имени выбрал новую фамилию и удивил ее звучанием

Исполнитель продолжает удивлять поклонников своими эпатажными поступками. Еще в октябре 2021 года рэпер официально сменил имя. Поэтому его больше не звали Канье, а просто Е (Ye). Однако на этом артист не остановился. Теперь он выбрал себе еще и новую фамилию. Вместо Уэст исполнитель теперь тоже Е (Ye). Поэтому теперь полностью имя и фамилия рэпера звучат так - Е Е (Ye Ye).