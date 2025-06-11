Эксперты назвали самый привлекательный рост мужчин для женщин: эти факты удивили

Определить «идеальный» рост непросто - предпочтения у всех разные. Однако исследования показывают, что в среднем пользователи склонны выбирать партнеров, значительно выше или ниже себя.

Профессор Герд Стульп, социолог из Гронингенского университета, провел исследование с участием 5782 человек. Его результаты показали: женщины в среднем предпочитают мужчин на 25 см выше себя, а мужчины - женщин на 8 см ниже.

Учитывая средний рост в Великобритании, 161,6 см для женщин и 175 см для мужчин, можно сделать следующие выводы:

Для среднестатистической женщины наиболее привлекательным будет мужчина ростом около 185 см. Среди знаменитостей в эту категорию попадают Генри Кавилл, Брэдли Купер и Дэвид Теннант.

Среднестатистический мужчина предпочитает женщину ростом примерно 165 см - такой рост, например, у Оливии Родриго и Билли Пайпер.

При этом профессор Стульп подчеркивает, что это усредненные показатели. В разных странах и культурах стандарты красоты могут отличаться, а индивидуальные предпочтения - варьироваться. Например, женщины с высокой самооценкой чаще выбирают мужчин, заметно выше себя.

Также установлено, что низкорослые женщины и высокие мужчины обычно предпочитают партнеров с большей разницей в росте, чем высокие женщины и невысокие мужчины.

Хотя Tinder не делал официальных громких заявлений о новой опции, представитель компании подтвердил, что фильтр по росту действительно тестируется как часть платной подписки.