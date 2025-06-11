Эксперты назвали самый привлекательный рост мужчин для женщин: эти факты удивили

Новость о том, что Tinder тестирует фильтр роста, вызвала бурную реакцию, особенно среди мужчин невысокого роста, сообщает MailOnline.
Определить «идеальный» рост непросто - предпочтения у всех разные. Однако исследования показывают, что в среднем пользователи склонны выбирать партнеров, значительно выше или ниже себя.
Профессор Герд Стульп, социолог из Гронингенского университета, провел исследование с участием 5782 человек. Его результаты показали: женщины в среднем предпочитают мужчин на 25 см выше себя, а мужчины - женщин на 8 см ниже.
Учитывая средний рост в Великобритании, 161,6 см для женщин и 175 см для мужчин, можно сделать следующие выводы:
Для среднестатистической женщины наиболее привлекательным будет мужчина ростом около 185 см. Среди знаменитостей в эту категорию попадают Генри Кавилл, Брэдли Купер и Дэвид Теннант.
Среднестатистический мужчина предпочитает женщину ростом примерно 165 см - такой рост, например, у Оливии Родриго и Билли Пайпер.
При этом профессор Стульп подчеркивает, что это усредненные показатели. В разных странах и культурах стандарты красоты могут отличаться, а индивидуальные предпочтения - варьироваться. Например, женщины с высокой самооценкой чаще выбирают мужчин, заметно выше себя.
Также установлено, что низкорослые женщины и высокие мужчины обычно предпочитают партнеров с большей разницей в росте, чем высокие женщины и невысокие мужчины.
Хотя Tinder не делал официальных громких заявлений о новой опции, представитель компании подтвердил, что фильтр по росту действительно тестируется как часть платной подписки.
«Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших пользователей. Тестирование фильтра роста - пример того, как мы работаем с приоритетами и стремимся к четкому, сфокусированному развитию», - прокомментировал пресс-секретарь Tinder.
Однако в соцсетях этот шаг вызвал бурю обсуждений. Некоторые пользователи посчитали, что теперь для мужчин ниже 175 см «игра окончена».
Профессор Стульп согласен: такая функция может усилить восприятие роста как критически важного фактора выбора партнера и повлиять на механизмы совпадений.
В то же время исследователи подчеркивают: в реальной жизни рост далеко не всегда играет решающую роль. Когда у людей есть возможность ближе познакомиться, гораздо больший вес приобретают такие качества, как личность, интеллект и чувство юмора.
Идеальный рост среди знаменитостей
Если ориентироваться на исследования, то идеальный рост для мужчин - около 185 сантиметров. Киану Ривз и Ченнинг Татум вписываются в этот стандарт. А вот Крис Хемсворт, Джефф Голдблюм и Дональд Трамп могут быть чересчур высокими для женщин среднего роста.
Оптимальный женский рост, исходя из предпочтений мужчин, около 165 см. К этой категории относятся, например, Оливия Родриго и Билли Пайпер. Лили Аллен и Ким Кардашьян могут показаться слишком миниатюрными среднестатистическим мужчинам.
Эволюционные корни и современные реалии
Предпочтения в росте могут иметь эволюционные основания. В прошлом высокий рост ассоциировался с силой, здоровьем и высоким социальным статусом - качествами, повышающими шансы на выживание потомства. Хотя эти факторы больше не критичны, предпочтения могли закрепиться на уровне психологии.
Что касается привлекательности более низких женщин, профессор Стульп объясняет это так: «Мужчины и женщины любого вида склонны предпочитать черты, типичные для противоположного пола». Так как мужчины в среднем выше женщин, высокий рост воспринимается как мужская черта, а невысокий - как женская.
Фильтр роста в Tinder, как и сам вопрос о росте в романтических предпочтениях, остается предметом споров. Является ли он удобной функцией или формой дискриминации - зависит от точки зрения. Но ясно одно: в отношениях физические параметры далеко не всегда определяют успех.