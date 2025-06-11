НЕВЕРОЯТНО В Швеции родителей приговорили к тюремному заключению за то, что они не следили за состоянием зубов своих детей

Как сообщает радио Sverige, стоматолог из города Бурос обнаружил у детей одной семьи серьезный кариес. Зубы детей находились в настолько плохом состоянии, что несколько из них пришлось удалить.

По словам стоматолога, состояние зубов у детей было крайне тяжелым. «Их полость рта выглядела ужасно», - сказал он.

Поскольку родители не уделяли внимания здоровью зубов своих детей, теперь им предстоит отбыть тюремное наказание.