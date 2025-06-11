НЕВЕРОЯТНО В Швеции родителей приговорили к тюремному заключению за то, что они не следили за состоянием зубов своих детей

В Швеции были осуждены и приговорены к тюремному заключению родители, которые не следили за тем, чтобы их трое детей как следует чистили зубы. Стоматолог обнаружил у детей обширный кариес, некоторые зубы пришлось даже удалить.
Как сообщает радио Sverige, стоматолог из города Бурос обнаружил у детей одной семьи серьезный кариес. Зубы детей находились в настолько плохом состоянии, что несколько из них пришлось удалить.
По словам стоматолога, состояние зубов у детей было крайне тяжелым. «Их полость рта выглядела ужасно», - сказал он.
Поскольку родители не уделяли внимания здоровью зубов своих детей, теперь им предстоит отбыть тюремное наказание.
По словам адвоката, родители не осознавали, насколько опасен может быть кариес. Сами родители свою вину отрицают, но это не смягчило наказание: за недостаточный уход за зубами детей они оба были приговорены к восьми месяцам тюрьмы, передают радио Sverige и издание Aftonbladet.