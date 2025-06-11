ФОТО Константин Меладзе замечен в Риге

Этой новостью поделился сам ресторан Naples на своей странице в Facebook.

«У нас в гостях сам Константин Меладзе - человек, создавший множество популярных музыкальных произведений. На этот раз он побаловался у нас »симфонией вкусов«. Спасибо за визит, Маэстро!» - гласит текст на странице заведения.

Стоит сказать, что продюсер часто бывает в Латвии. В прошлый раз его со сцены поблагодарил брат - Валерий Меладзе. Кстати, у него запланирован концерт в Риге 28 июня.