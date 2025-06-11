Брэд Питт после развода с Анджелиной Джоли прекратил общаться с двумя детьми

У Питта и Джоли трое приемных детей: 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс и 20-летняя Захара, а также трое биологических: 19-летняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым по 16 лет.

У актера давно натянутые отношения с сыном Паксом, который пару лет назад публично назвал Питта «засранцем мирового класса». В прошлом месяце сына знаменитостей заметили выходящим из отеля Chateau Marmont с друзьями, и источник, близкий к Брэду, заявил, что актера больше не волнует, «что Пакс делает или не делает». «Брэд искренне считает, что его отношения с Паксом не подлежат восстановлению», - считает инсайдер.

Также Питт много лет не поддерживает связь со старшим сыном Мэддоксом, на которого он, по словам Анджелины, поднял руку во время ссоры в самолете в 2016 году, ставшей одной из причин их развода.

Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2005 году и считались одной из самых красивых пар Голливуда. Актеры поженились в 2014 году, но спустя два года Джоли подала на развод.

Он сопровождался долгими судебными разбирательствами по поводу опеки над детьми и раздела имущества и завершился только через восемь лет, в декабре прошлого года. Дочь пары Шайло, когда ей исполнилось 18 лет, официально отказалась от фамилии отца. Примеру сестры последовали остальные дочери пары - Захара и Вивьен.