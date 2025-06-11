НЕ ЛЕТО Названо худшее время для путешествий

Однако, по словам бывшего агента стойки регистрации в аэропорту Эшли Баутисты, ныне работающей журналистом издания Daily Mirror, худшим временем для авиаперелетов является вовсе не лето, а рождественский период - и на это есть вполне логичное объяснение.

«Хотите верьте, хотите нет, но самый хаотичный период - это рождественские каникулы. Все дело в том, что по сравнению с пиковыми днями летом в это время меньше рейсов», - пояснила она.

По словам Эшли, именно в праздничные дни огромное количество людей стремится за короткий срок вылететь к родным - в другие города или страны. Летом авиакомпании предлагают более широкую полетную программу, а вот зимой, напротив, число рейсов ограничено.

Журналистка также подчеркнула, что для сотрудников аэропортов Рождество - самый стрессовый период.

«Как бывший сотрудник аэропорта, я не раз сталкивалась с ситуациями, когда рейсы оказывались перебронированными: места перепродавались, или пассажиров переводили на другие авиакомпании из-за отмен.

При этом это вовсе не означало, что за ними гарантированно сохранялось место. Это была неприятная новость, особенно в такой важный период, когда семьи путешествуют, чтобы быть вместе», - рассказала она.

Баутиста вспомнила и о случаях, когда пассажирам приходилось ждать несколько дней, прежде чем они смогли вылететь. В худшем случае авиакомпании предлагали компенсацию тем, кто добровольно соглашался отказаться от места в пользу других.