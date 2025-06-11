Глоба предрекла двум знакам Зодиака серьезные проблемы со здоровьем

По мнению Тамары Глобы, этим знакам зодиака в июне стоит уделить особое внимание своему физическому и психическому благополучию, чтобы избежать серьёзных проблем.

Овен: огонь, идущий изнутри, требует контроля

Июнь может стать непростым периодом для Овнов - представителей огненной стихии, известных своей инициативностью, харизмой и стремлением к лидерству.

Тамара Глоба предупреждает: высока вероятность нервных перегрузок и эмоциональных срывов, способных повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы. Овны, как правило, не знают меры в работе и активности, часто игнорируя необходимость отдыха и восстановления.

Астролог настоятельно рекомендует Овнам снизить темп, научиться легче воспринимать жизненные трудности и регулярно уделять время отдыху. Если вы заметили у себя признаки нервного истощения - головные боли, бессонницу, повышенную раздражительность - не откладывайте визит к врачу.

Организм подает сигналы не просто так. Профилактика - ваш главный союзник. Рассмотрите возможность включения в свою жизнь практик расслабления: медитации, йоги или прогулок на свежем воздухе. Общение с близкими и занятия любимым делом также помогут снизить уровень стресса и восстановить внутреннее равновесие.

Телец: земная основа требует бережного отношения

Тельцы, представители стихии Земли, отличаются практичностью, стабильностью и любовью к удовольствиям. Однако чрезмерное стремление к комфорту, в сочетании с трудоголизмом, может привести к переутомлению и энергетическому истощению.

По словам Глобы, именно переутомление становится основной угрозой для здоровья Тельцов в июне 2025 года.

Склонность игнорировать сигналы усталости и работать на износ может негативно сказаться как на физическом, так и на психоэмоциональном состоянии. Астролог советует Тельцам строго соблюдать режим дня, обязательно находить время для отдыха и не пренебрегать приятными мелочами, приносящими радость.