Кейт Миддлтон раскрыла свое любимое хобби

Супруга принца Уильяма посетила новый Восточный склад V&A - филиал Музея Виктории и Альберта, который предоставляет публичный доступ к более чем 500 000 экспонатов, охватывающих моду, кино, визуальное искусство, дизайн и перформанс.

Это стало первым публичным появлением Кэтрин после возвращения с каникул, проведённых с тремя детьми: 11-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи.

Во время визита принцесса Уэльская осмотрела закулисное пространство Восточного склада, наблюдая за тем, как собираются, хранятся и экспонируются предметы из обширного архива музея.

Там, где это возможно, были убраны стеклянные барьеры, чтобы посетители могли рассматривать исторические произведения искусства максимально близко.

После экскурсии директор музея Виктории и Альберта Тристрам Хант поделился впечатлениями:

«Все прошло очень хорошо. Она была невероятно сосредоточена на экспонатах - это впечатляет. У нее поразительная энергия. Мы не видели ее почти два года, и было приятно снова принять ее. Она сохраняет искреннюю страсть к творчеству, дизайну и искусству», - отметил он.

Хант также рассказал, что будущая королева Великобритании проявила особый интерес к разделу, посвященному фотографии:

«Она действительно увлечена этим. Была удивительно хорошо осведомлена о типах камер! Ей очень понравилась возможность заглянуть за кулисы музея и лучше понять процесс».

Кроме того, Кейт была впечатлена картиной Пикассо, которая когда-то использовалась как фон для балетной постановки. Принцесса также проявила глубокий интерес к текстилю, в частности - к шелковым тканям, созданным Уильямом Моррисом.