Кейт Миддлтон раскрыла свое любимое хобби

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила филиал Музея Виктории и Альберта в Лондоне, где заинтересовалась разделом фотографий - своим давним хобби, пишет People.
Супруга принца Уильяма посетила новый Восточный склад V&A - филиал Музея Виктории и Альберта, который предоставляет публичный доступ к более чем 500 000 экспонатов, охватывающих моду, кино, визуальное искусство, дизайн и перформанс.
Это стало первым публичным появлением Кэтрин после возвращения с каникул, проведённых с тремя детьми: 11-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи.
Во время визита принцесса Уэльская осмотрела закулисное пространство Восточного склада, наблюдая за тем, как собираются, хранятся и экспонируются предметы из обширного архива музея.
Там, где это возможно, были убраны стеклянные барьеры, чтобы посетители могли рассматривать исторические произведения искусства максимально близко.
После экскурсии директор музея Виктории и Альберта Тристрам Хант поделился впечатлениями:
«Все прошло очень хорошо. Она была невероятно сосредоточена на экспонатах - это впечатляет. У нее поразительная энергия. Мы не видели ее почти два года, и было приятно снова принять ее. Она сохраняет искреннюю страсть к творчеству, дизайну и искусству», - отметил он.
Хант также рассказал, что будущая королева Великобритании проявила особый интерес к разделу, посвященному фотографии:
«Она действительно увлечена этим. Была удивительно хорошо осведомлена о типах камер! Ей очень понравилась возможность заглянуть за кулисы музея и лучше понять процесс».
Кроме того, Кейт была впечатлена картиной Пикассо, которая когда-то использовалась как фон для балетной постановки. Принцесса также проявила глубокий интерес к текстилю, в частности - к шелковым тканям, созданным Уильямом Моррисом.
Кэтрин изучала историю искусств в Университете Сент-Эндрюс, где и познакомилась с принцем Уильямом. С 2018 года она является покровительницей Музея Виктории и Альберта. Особенно ее давно интересует фотография - именно она нередко снимает официальные портреты членов королевской семьи.