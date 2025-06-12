ГОРОСКОП НА 12 ИЮНЯ Нетерпеливость Близнецов может стать причиной неприятностей, а у Дев возможны семейные конфликты

С точки зрения романтических отношений день очень хорош, он подарит немало радости как юным влюбленным, так и сложившимся парам. Можно планировать поездки, отдыхать на природе; финансовая ситуация значительно не изменится.

Овен

Овны могут столкнуться с проблемами в семье. Разногласия с родственниками будут тем более серьезными, чем упорнее вы будете их игнорировать. Пришло время решать проблемы, даже если для этого придется прибегнуть к жестким методам. Будьте готовы настаивать на своем, но не забывайте о чувстве такта и вежливости. Интересные события ожидают тех, кто отправляется в путешествия или планирует провести день в разъездах.

Не исключены недомогания, особенно серьезные проблемы со здоровьем возможны у тех, кто не в состоянии контролировать свои вредные привычки. Постарайтесь сосредоточиться на делах, которые позволяют быстро получить реальный результат – в них вы добьетесь успеха.

Телец

Тельцов ожидает очень плодотворный день. Дел будет много, но со всеми вы справитесь без труда – нужно лишь добавить к вашему обычному усердию немного фантазии. Хорошо складываются контакты с новыми знакомыми, контакты будут многочисленными и полезными. Разногласия могут возникнуть в семье, но они будут быстро преодолены, если вы пойдете на незначительные уступки.