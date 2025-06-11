ВОТ ЭТО ДА! Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в честь своего 60-летия

«С днем рождения меня! Я влюблена, чувствую себя благословленной. Я благодарна за то, что у меня лучшие друзья и семья в мире. Фото сделано сегодня днем... в моем праздничном костюме», - подписала Элизабет снимок, на котором позирует сидя на траве. Однако позже она удалила этот пост.