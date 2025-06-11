ВОТ ЭТО ДА! Элизабет Херли снялась полностью обнаженной в честь своего 60-летия

10 июня Элизабет Херли исполнилось 60 лет. В честь праздника актриса опубликовала в соцсетях фото в полностью обнаженном виде и призналась в любви к новому бойфренду, отцу Майли Сайрус Билли Рэю.
«С днем рождения меня! Я влюблена, чувствую себя благословленной. Я благодарна за то, что у меня лучшие друзья и семья в мире. Фото сделано сегодня днем... в моем праздничном костюме», - подписала Элизабет снимок, на котором позирует сидя на траве. Однако позже она удалила этот пост.
Возлюбленный актрисы, 63-летний музыкант Билли Рэй Сайрус, в честь ее дня рождения опубликовал их совместное фото и назвал Херли «любовью всей своей жизни».
Секс-символ 90-х Элизабет Херли отлично выглядит и часто демонстрирует фигуру в соцсетях. Звезда фильма «Ослепленный желаниями», у которой есть взрослый сын Дэмиан, также является лицом своего одноименного бренда купальников.