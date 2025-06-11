Алла Пугачева эмоционально отреагировала на свежее фото Кристины Орбакайте с ее 13-летней дочерью

Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций, увидев свежую фотографию Кристины Орбакайте с ее 13-летней дочерью Клавдией. Кристина вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью находится на отдыхе и недавно в Instagram поделилась атмосферными снимками из их семейной поездки.
На одном из фото Кристина запечатлена с супругом во время морской прогулки, где пара с улыбками позирует в солнечных очках. На другом кадре артистка изображена с Клавдией на фоне виноградников. Под снимками Орбакайте оставила лаконичную подпись на английском языке, которая гласит: «Время для семьи».
Увидев эти счастливые кадры, Алла Пугачева выразила свой восторг. «Красота-а-а-а-а!» - эмоционально прокомментировала певица пост дочери, сопроводив свои слова эмодзи в виде сердечка.
Подписчики Кристины также присоединились к восхищению. «Невероятные! Счастья вам! Любим всю вашу семью, скучаем по всем вам», «Наши золотые, любимые, родные! Счастья вам на 1000 лет! Любим все больше и больше с каждым днем», - написали они в комментариях.