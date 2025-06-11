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Как в последний раз: не говорящий по-турецки алкоголик из Тарту отдохнул в Стамбуле

Фото статьи

Чтобы выжать из жаркой заграничной поездки максимум, вовсе не обязательно заранее знакомиться с особенностями местной культуры или педантично следовать указаниям ворчащего гида. Достаточно постоянного алкогольного опьянения и силы воли, пишет Nelli.

69-летний любитель выпивки Ууно Пунгар считает себя убежденным патриотом Тарту. Избежать его внимания и пикантных комментариев практически невозможно. Особенно в теплую погоду и особенно если вы женщина детородного возраста. Стоит быть готовой к резкой, но, по его мнению, справедливой критике.

Тысяча евро по назначению

Попивая пиво и поглядывая на девушек, которые годятся ему во внучки, Ууно Пунгар любит поворчать на одну и ту же тему: почему, мол, девушки даже в самый знойный летний день носят джинсы, словно мужчины?

«Понимаю, если старая бабка, которой и так нечего показать, ноги прячет, но молодым девушкам полагается платье или юбка!» - поучает заинтересованный в демографии дедушка.

«А больше всего радуют меня девушки с колясками. Их всегда хвалю и обещаю: если надо, могу еще помочь детишек наделать».

В наши дни даже у представительниц прекрасного пола телефон всегда под рукой, и номер 112 они набирают без промедления - так что проделки Пунгара нередко заканчиваются объяснениями с блюстителями закона. Неудивительно, что душа рвется за моря - туда, где дамы свободны от комплексов, а полиция мягкая и ласковая.

И что вообще должно удерживать старого башенного крановщика, всю жизнь проработавшего на высоте? Тем более что с сожительницей Мерике Пунгар интимная жизнь была официально завершена уже 27 лет назад.

Деньги для Пунгара - не проблема: индексируемая пенсия ежегодно растет, а с рассрочкой день оплаты кредитов можно отложить чуть ли не до самой смерти. Ууно выложил 995 евро, будто завтра не наступит, и в первую неделю мая самолет Turkish Airlines оторвался от земли в Таллинне. Теперь самое время вспомнить очередное приключение.

Сразу нос заложило

Помимо алкоголя, Пунгар свято чтит и сигареты - но именно эта слабость чуть не стала роковой в поездке. Перекур в аэропорту затянулся слишком надолго: «Ну, я и выпивши был, чего уж». Вся остальная группа к тому моменту уже исчезла из поля зрения, а сам он не знал, куда податься.

Окно для сдачи багажа закрылось. В отчаянии пропахший табаком и перегаром старик устроил такую бурную сцену с персоналом, что его в конце концов погрузили в самолет вместе с большим чемоданом, без всяких проверок.

«Я ведь только что тщательно выложил все ножи и ножницы из ручной клади. В итоге - никому до этого дела не было, я бы и с бомбой прошел», - смеется Пунгар над доверчивостью авиакомпании.

Больше всего его расстроило то, что из Турции он смог увезти всего один блок сигарет - ведь можно было и целый чемодан ими набить, коль уж охрана такая «строгая». «Они дешевле, чем наши контрабандные в Тарту!»

Не меньше восторга у Пунгара вызвали и цены на алкоголь. Именно благодаря стабильному опьянению, по его словам, и удалось пережить весь отпуск. «Как только добрался до отеля, первым делом - в ларек за углом. Там, похоже, и вовсе супермаркетов нет», - вспоминает путешественник.

Хотя выбор пива был скромным, дорога к ларьку быстро превратилась в рутину. Сначала квасить в одиночестве казалось ему скучным, но затем на 396-ом канале телевизора он обнаружил международный музыкальный канал - и у старого меломана сразу и нога в пляс, и глотка зачесалась.

Трезвость - не по адресу

Сложнее обстояло дело с курением в помещении - за это, как выяснилось, грозил немаленький штраф.

«Впервые у меня в номере не было балкона. Единственный - в ресторане на шестом этаже, туда и ходил курить, пока охрана не прогнала. Ну а как же, я ж не всухую курю, бутылочка пива всегда при мне…»

После настойчивых просьб к гиду Пунгару все-таки дали особое разрешение: он мог удовлетворять свои пагубные привычки, высунувшись в окно номера, и даже получил для этого персональную пепельницу.

Так и проходили дни в далекой стране. Официальный пакетный тур Пунгара не интересовал ни капли. По его мнению, в будущем стоило бы организовывать отдельные поездки для трезвенников и алкоголиков, потому что интересы у них совершенно разные.

«Ну что я там забыл у какой-то многолетней развалюхи? У нас в Тарту таких старых домов хватает. Да и их язык я все равно не понимаю».

Однако одно исключение «ковбой из Тарту» все же сделал: от прогулки по Босфору отказаться не смог - в первую очередь, конечно, из-за неограниченного количества бесплатного алкоголя на борту.

«Все брали вино, а я потребовал пиво. И получил!» - с широкой улыбкой хвалится джентльмен.

Цвет кожи не имеет значения

Путь, соединяющий Европу и Азию, оставил Пунгара равнодушным, зато градус выпитого зажег древнюю страсть к разным партнершам. Тем более, что у него уже есть четверо детей от разных женщин.

«Эстонец - настоящий король танцпола, и я особенно. Девушки из моей компании особо не зацепили, так что я отыгрался на одной смуглой. Первое, что заметил - она бюстгальтер не носит», - усмехается дон Жуан с двумя зубами.

«Позже узнал, что она албанка. Честно говоря, мне все равно - хоть черная, хоть белая», - добавил он.

Путешественник советует насладиться прелестями Стамбула каждому, кто умеет жить так, как он. Единственным минусом он называет сложности с постоянным питьем пива, а именно поиск туалета.

«Общественных уборных там вообще нет! - жалуется Пунгар. - В конце концов нашел одну, заплатил, но все кабинки были заняты».

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