Как в последний раз: не говорящий по-турецки алкоголик из Тарту отдохнул в Стамбуле

Сразу нос заложило

Помимо алкоголя, Пунгар свято чтит и сигареты - но именно эта слабость чуть не стала роковой в поездке. Перекур в аэропорту затянулся слишком надолго: «Ну, я и выпивши был, чего уж». Вся остальная группа к тому моменту уже исчезла из поля зрения, а сам он не знал, куда податься.

Окно для сдачи багажа закрылось. В отчаянии пропахший табаком и перегаром старик устроил такую бурную сцену с персоналом, что его в конце концов погрузили в самолет вместе с большим чемоданом, без всяких проверок.

«Я ведь только что тщательно выложил все ножи и ножницы из ручной клади. В итоге - никому до этого дела не было, я бы и с бомбой прошел», - смеется Пунгар над доверчивостью авиакомпании.

Больше всего его расстроило то, что из Турции он смог увезти всего один блок сигарет - ведь можно было и целый чемодан ими набить, коль уж охрана такая «строгая». «Они дешевле, чем наши контрабандные в Тарту!»

Не меньше восторга у Пунгара вызвали и цены на алкоголь. Именно благодаря стабильному опьянению, по его словам, и удалось пережить весь отпуск. «Как только добрался до отеля, первым делом - в ларек за углом. Там, похоже, и вовсе супермаркетов нет», - вспоминает путешественник.