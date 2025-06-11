Как в последний раз: не говорящий по-турецки алкоголик из Тарту отдохнул в Стамбуле

Чтобы выжать из жаркой заграничной поездки максимум, вовсе не обязательно заранее знакомиться с особенностями местной культуры или педантично следовать указаниям ворчащего гида. Достаточно постоянного алкогольного опьянения и силы воли, пишет Nelli.
69-летний любитель выпивки Ууно Пунгар считает себя убежденным патриотом Тарту. Избежать его внимания и пикантных комментариев практически невозможно. Особенно в теплую погоду и особенно если вы женщина детородного возраста. Стоит быть готовой к резкой, но, по его мнению, справедливой критике.
Тысяча евро по назначению
Попивая пиво и поглядывая на девушек, которые годятся ему во внучки, Ууно Пунгар любит поворчать на одну и ту же тему: почему, мол, девушки даже в самый знойный летний день носят джинсы, словно мужчины?
«Понимаю, если старая бабка, которой и так нечего показать, ноги прячет, но молодым девушкам полагается платье или юбка!» - поучает заинтересованный в демографии дедушка.
«А больше всего радуют меня девушки с колясками. Их всегда хвалю и обещаю: если надо, могу еще помочь детишек наделать».
В наши дни даже у представительниц прекрасного пола телефон всегда под рукой, и номер 112 они набирают без промедления - так что проделки Пунгара нередко заканчиваются объяснениями с блюстителями закона. Неудивительно, что душа рвется за моря - туда, где дамы свободны от комплексов, а полиция мягкая и ласковая.
И что вообще должно удерживать старого башенного крановщика, всю жизнь проработавшего на высоте? Тем более что с сожительницей Мерике Пунгар интимная жизнь была официально завершена уже 27 лет назад.
Деньги для Пунгара - не проблема: индексируемая пенсия ежегодно растет, а с рассрочкой день оплаты кредитов можно отложить чуть ли не до самой смерти. Ууно выложил 995 евро, будто завтра не наступит, и в первую неделю мая самолет Turkish Airlines оторвался от земли в Таллинне. Теперь самое время вспомнить очередное приключение.
Сразу нос заложило
Помимо алкоголя, Пунгар свято чтит и сигареты - но именно эта слабость чуть не стала роковой в поездке. Перекур в аэропорту затянулся слишком надолго: «Ну, я и выпивши был, чего уж». Вся остальная группа к тому моменту уже исчезла из поля зрения, а сам он не знал, куда податься.
Окно для сдачи багажа закрылось. В отчаянии пропахший табаком и перегаром старик устроил такую бурную сцену с персоналом, что его в конце концов погрузили в самолет вместе с большим чемоданом, без всяких проверок.
«Я ведь только что тщательно выложил все ножи и ножницы из ручной клади. В итоге - никому до этого дела не было, я бы и с бомбой прошел», - смеется Пунгар над доверчивостью авиакомпании.
Больше всего его расстроило то, что из Турции он смог увезти всего один блок сигарет - ведь можно было и целый чемодан ими набить, коль уж охрана такая «строгая». «Они дешевле, чем наши контрабандные в Тарту!»
Не меньше восторга у Пунгара вызвали и цены на алкоголь. Именно благодаря стабильному опьянению, по его словам, и удалось пережить весь отпуск. «Как только добрался до отеля, первым делом - в ларек за углом. Там, похоже, и вовсе супермаркетов нет», - вспоминает путешественник.
Хотя выбор пива был скромным, дорога к ларьку быстро превратилась в рутину. Сначала квасить в одиночестве казалось ему скучным, но затем на 396-ом канале телевизора он обнаружил международный музыкальный канал - и у старого меломана сразу и нога в пляс, и глотка зачесалась.
Трезвость - не по адресу
Сложнее обстояло дело с курением в помещении - за это, как выяснилось, грозил немаленький штраф.
«Впервые у меня в номере не было балкона. Единственный - в ресторане на шестом этаже, туда и ходил курить, пока охрана не прогнала. Ну а как же, я ж не всухую курю, бутылочка пива всегда при мне…»
После настойчивых просьб к гиду Пунгару все-таки дали особое разрешение: он мог удовлетворять свои пагубные привычки, высунувшись в окно номера, и даже получил для этого персональную пепельницу.
Так и проходили дни в далекой стране. Официальный пакетный тур Пунгара не интересовал ни капли. По его мнению, в будущем стоило бы организовывать отдельные поездки для трезвенников и алкоголиков, потому что интересы у них совершенно разные.
«Ну что я там забыл у какой-то многолетней развалюхи? У нас в Тарту таких старых домов хватает. Да и их язык я все равно не понимаю».
Однако одно исключение «ковбой из Тарту» все же сделал: от прогулки по Босфору отказаться не смог - в первую очередь, конечно, из-за неограниченного количества бесплатного алкоголя на борту.
«Все брали вино, а я потребовал пиво. И получил!» - с широкой улыбкой хвалится джентльмен.
Цвет кожи не имеет значения
Путь, соединяющий Европу и Азию, оставил Пунгара равнодушным, зато градус выпитого зажег древнюю страсть к разным партнершам. Тем более, что у него уже есть четверо детей от разных женщин.
«Эстонец - настоящий король танцпола, и я особенно. Девушки из моей компании особо не зацепили, так что я отыгрался на одной смуглой. Первое, что заметил - она бюстгальтер не носит», - усмехается дон Жуан с двумя зубами.
«Позже узнал, что она албанка. Честно говоря, мне все равно - хоть черная, хоть белая», - добавил он.
Путешественник советует насладиться прелестями Стамбула каждому, кто умеет жить так, как он. Единственным минусом он называет сложности с постоянным питьем пива, а именно поиск туалета.
«Общественных уборных там вообще нет! - жалуется Пунгар. - В конце концов нашел одну, заплатил, но все кабинки были заняты».