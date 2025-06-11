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Ср, 11.06.2025
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В популярном и среди жителей Эстонии испанском городе пляжи закрыли по неожиданной причине

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В испанском приморском городе Валенсия, который пользуется популярностью у туристов, временно закрыты семь пляжей после того, как на песке была обнаружена неизвестная белая субстанция. Власти расследуют инцидент и просят людей не заходить в море.

В регионе Валенсии на востоке Испании сейчас на семи прибрежных участках подняты красные флаги – это означает полный запрет на купание. Ограничения ввели после того, как на прошлых выходных на побережье появилось загадочное белое вещество, происхождение которого пока не установлено.

Речь идет о скоплении мелких белых частиц, которое тянется на несколько километров вдоль пляжей в районе Сафор – одно из самых популярных направлений у туристов. Под ограничение попали пляжи Гуардамар-де-ла-Сафор, Гандия, Пилес, Олива, Мирамар, Даймус и Бельрегуард.

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