В популярном и среди жителей Эстонии испанском городе пляжи закрыли по неожиданной причине

В регионе Валенсии на востоке Испании сейчас на семи прибрежных участках подняты красные флаги – это означает полный запрет на купание. Ограничения ввели после того, как на прошлых выходных на побережье появилось загадочное белое вещество, происхождение которого пока не установлено.