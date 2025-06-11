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ФОТО «Дело не в деньгах, а в принципе!» Постоянная клиентка Prisma разочарована и в купленном товаре, и в обслуживании

Перевод: Влада Лаевалинд
Торговый центр Mustika. Фото иллюстративное.

Вечером 10 июня постоянная клиентка Мария зашла в магазин Prisma Mustika. Среди прочего был и арбуз из Италии, который, однако, оказался большим разочарованием. Арбуз был совершенно безвкусным и внутри словно недозрелым. Когда женщина решила вернуть его в магазин, ей пришлось столкнуться с крайне неприятным отношением со стороны сотрудников. «Я понимаю, что это всего лишь арбуз, но покупка - как настоящая лотерея: никогда не знаешь, что принесешь домой», - рассказала разочарованная Мария редакции.

Мария захотела поделиться своей историей, чтобы люди не тратили впустую деньги и время.

Наступило лето, и, конечно, всем хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным. Так же поступила и Мария, которая купила в магазине Prisma в торговом центре Mustika большой и красивый арбуз. Но дома ее ждало разочарование. Разрезав арбуз и попробовав его, Мария поняла, что плод совершенно безвкусный. Кроме того, внутри арбуз был скорее белого, чем розового цвета.

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