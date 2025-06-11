ФОТО «Дело не в деньгах, а в принципе!» Постоянная клиентка Prisma разочарована и в купленном товаре, и в обслуживании

Вечером 10 июня постоянная клиентка Мария зашла в магазин Prisma Mustika. Среди прочего был и арбуз из Италии, который, однако, оказался большим разочарованием. Арбуз был совершенно безвкусным и внутри словно недозрелым. Когда женщина решила вернуть его в магазин, ей пришлось столкнуться с крайне неприятным отношением со стороны сотрудников. «Я понимаю, что это всего лишь арбуз, но покупка - как настоящая лотерея: никогда не знаешь, что принесешь домой», - рассказала разочарованная Мария редакции.