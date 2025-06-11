В Facebook распространяются мошеннические объявления о помощи с финансовыми проблемами

Где есть люди, там всегда найдутся и мошенники, пытающиеся выманить у них деньги. В эпоху социальных сетей сделать это стало еще проще: достаточно создать «официальную» страницу - и доверчивые пользователи в это поверят. К счастью, уровень информированности людей начал расти, и сейчас жертвами обмана становятся уже не так часто. Но мошенники не сдаются и продолжают попытки.