В Facebook распространяются мошеннические объявления о помощи с финансовыми проблемами

Где есть люди, там всегда найдутся и мошенники, пытающиеся выманить у них деньги. В эпоху социальных сетей сделать это стало еще проще: достаточно создать «официальную» страницу - и доверчивые пользователи в это поверят. К счастью, уровень информированности людей начал расти, и сейчас жертвами обмана становятся уже не так часто. Но мошенники не сдаются и продолжают попытки.
В Facebook распространяются рекламные объявления на эстонском языке с предложениями о займах. К сожалению, на эти предложения чаще всего откликаются те, кто не может получить кредит в другом месте, и в итоге рискуют оказаться в ловушке, выбраться из которой будет очень трудно. Возможно, вы тоже видели в Facebook подобную рекламу.