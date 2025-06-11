«Я так испугалась!» Жительница Таллинна обнаружила в пучке мяты небольшую, но очень странную деталь

«Я так испугалась! Сперва мне показалось, что это какое-то маленькое яйцо, на котором кто-то что-то написал. Знаете, как в видео о Shein, откуда клиентам приходили записки с просьбой о помощи...» - делится эмоциями от увиденного Валентина .

Еще несколько секунд она стояла в оцепенении, а затем набралась смелости и решила ближе рассмотреть странный предмет в пучке мяты. Оказалось, что в землю была воткнута пластиковая ложка, на которой черным фломастером было написано: «18.4».