«Я так испугалась!» Жительница Таллинна обнаружила в пучке мяты небольшую, но очень странную деталь

Жительница Таллинна Валентина на прошлой неделе решила порадовать себя домашним мохито: теплая погода навевала летнее настроение. Купила лайм, мяту, газировку - все как положено. Освежающий напиток удался, и настроение было прекрасное, пока в пучке мяты Валентина не нашла нечто странное.
«Я так испугалась! Сперва мне показалось, что это какое-то маленькое яйцо, на котором кто-то что-то написал. Знаете, как в видео о Shein, откуда клиентам приходили записки с просьбой о помощи...» - делится эмоциями от увиденного Валентина.