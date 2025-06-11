ФОТО Организатор самого крупного летнего фестиваля в Эстонии получил необычный подарок

«Я купил ее, не раздумывая, в подарок на день рождения Стену», - сказал Данель Пандре. «К сожалению, цену назвать не могу, но она была немаленькой», - добавил он.

Футболка красного цвета в хорошем состоянии и изображает сидящего под логотипом фестиваля бога пива Гамбринуса, держащего в руке кружку с пенным напитком. Похожий образ пивного бога был и маскотом Õllesummer в первые 20 лет его существования.