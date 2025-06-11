ФОТО Организатор самого крупного летнего фестиваля в Эстонии получил необычный подарок

Главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон получил от известного эстонского музыканта Данеля Пандре в подарок аутентичную футболку с первого фестиваля, найденную на платформе osta.ee. Утверждается, что это единственный оставшийся предмет одежды с Õllesummer 1994 года.
«Я купил ее, не раздумывая, в подарок на день рождения Стену», - сказал Данель Пандре. «К сожалению, цену назвать не могу, но она была немаленькой», - добавил он.
Футболка красного цвета в хорошем состоянии и изображает сидящего под логотипом фестиваля бога пива Гамбринуса, держащего в руке кружку с пенным напитком. Похожий образ пивного бога был и маскотом Õllesummer в первые 20 лет его существования.
Фестиваль Õllesummer пройдет на Певческом поле в Таллинне с 30 июля по 2 августа 2025 года. До 1 июля действует скидка на билет - 50 евро.