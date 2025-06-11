ФАНАТЫ НЕ УЗНАЮТ Взяла номер чудо-хирурга у Линдси Лохан? 56-летняя Мэрайя Кэри резко преобразилась

Кэри не только поразила публику ярким внешним видом, но и получила одну из наград вечера. В трогательной речи она рассказала о своем пути и внутренних переменах.

«Мне потребовалось время, чтобы понять: жизнь слишком коротка, чтобы жить ради чужого одобрения, а я всегда так делала. Спасибо вам - теперь я выбираю быть собой. Моя экстраординарность, моя невероятность, мой успех, моя культовость - вот что сегодня ценят во мне, и я это принимаю», - объявила исполнительница со сцены.

Мэрайя Кэри, июнь 2025. Фото: Chris Pizzello

Тем временем фанаты и другие пользователи соцсетей не могли не заметить, что Мэрайя выглядит как будто иначе - моложе, свежее, и, возможно, это не только заслуга стилистов. Хотя певица никаких комментариев по этому поводу не давала, слухи о пластической хирургии вновь оживились.

«Она мне все равно не нравится, хоть с пластикой, хоть без»; «Выглядит просто супер, огонь!»; «Мне кажется, она и правда очень изменилась»; «Только одно молодец, что не стала парик делать с тонной волос, как Джей Ло»; «Сразу ее и не узнала»; «Если есть деньги, почему бы нет? Мэрайя выглядит хорошо», - рассуждает публика.

Мэрайя Кэри, июнь 2025. Фото: MARIO ANZUONI