ФАНАТЫ НЕ УЗНАЮТ Взяла номер чудо-хирурга у Линдси Лохан? 56-летняя Мэрайя Кэри резко преобразилась

Мэрайя Кэри снова в центре внимания. 9 июня певица появилась на премии BET Awards и произвела настоящий фурор. Для сцены 56-летняя звезда выбрала золотистое мини-платье с асимметричным подолом, дополнив образ множеством украшений и эффектными туфлями на высокой платформе в тон.
Кэри не только поразила публику ярким внешним видом, но и получила одну из наград вечера. В трогательной речи она рассказала о своем пути и внутренних переменах.
«Мне потребовалось время, чтобы понять: жизнь слишком коротка, чтобы жить ради чужого одобрения, а я всегда так делала. Спасибо вам - теперь я выбираю быть собой. Моя экстраординарность, моя невероятность, мой успех, моя культовость - вот что сегодня ценят во мне, и я это принимаю», - объявила исполнительница со сцены.
Тем временем фанаты и другие пользователи соцсетей не могли не заметить, что Мэрайя выглядит как будто иначе - моложе, свежее, и, возможно, это не только заслуга стилистов. Хотя певица никаких комментариев по этому поводу не давала, слухи о пластической хирургии вновь оживились.
«Она мне все равно не нравится, хоть с пластикой, хоть без»; «Выглядит просто супер, огонь!»; «Мне кажется, она и правда очень изменилась»; «Только одно молодец, что не стала парик делать с тонной волос, как Джей Ло»; «Сразу ее и не узнала»; «Если есть деньги, почему бы нет? Мэрайя выглядит хорошо», - рассуждает публика.
К слову, 2025 год действительно стал рекордным по числу преображений среди звезд. Так, Линдси Лохан, по мнению фанатов, заметно освежила внешность: якобы отбелила кожу с помощью лазера, прошла курс мезотерапии, химического пилинга и еще, возможно, сделала блефаропластику, ринопластику, подтяжку бровей и увеличила губы. Косметологи, конечно, постарались - но и хирурги, судя по всему, тоже.
Не отстает и 69-летняя Крис Дженнер - мама Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер. Источники, близкие к семье, утверждают: бизнесвумен всегда откровенно говорила о своем отношении к пластическим операциям - и на этот раз тоже не стала ничего скрывать. Главное - она довольна результатом, и даже более чем.
«В ее мире это совершенно нормально, никто ее не осуждает, особенно когда результаты настолько хороши. Она говорит, что ее врач - настоящий волшебник, и хвастается, что он убрал с ее лица 25 лет. Она в восторге от результатов, и теперь все шутят, что на самом деле в этом году ей исполняется 50, а не 70.
Работа над ее лицом прошла так хорошо, что она подумывает о том, чтобы сделать еще что-нибудь со своим телом, подтянуть кожу, немного сделать липосакцию и подтянуть грудь, просто чтобы все выглядело подтянутым и молодым. Крис не собирается останавливаться, и ее девиз таков: она должна выглядеть так же хорошо, как и чувствовать себя», - сообщал инсайдер.