Раскрыт план действий принца Уильяма после восшествия на престол: Гарри и Меган Маркл это не понравится

О том, что принцу Гарри и Меган Маркл придется несладко после восшествия Уильяма на престол, было ясно давно. Однако королевский инсайдер на днях подтвердил догадки поклонников. Заняв место своего отца Карла III, Уильям собирается навсегда вычеркнуть младшего брата и его жену из жизни. RadarOnline пишет, что Меган и Гарри будут лишены титулов, на церемонии коронации их также не пригласят.
«Уильям больше не контактирует напрямую с Гарри, так что это будет полный разрыв. Королевская преемственность - всегда хороший момент для решительных перемен. Это будет одним из первых дел, которые он сделает. Он не думает, что их разногласия когда-либо разрешатся, и что лучше двигаться дальше. Он больше не доверяет Гарри и не может простить ему того, что он оклеветал Кейт и сказал другие вещи в своей книге. Он даже не видит причин приглашать его на свою коронацию», - высказался друг Уильяма.
Впрочем, здесь Сассексы будут не одиноки: в стороне остается и младший брат Карла, оскандалившийся благодаря дружбе с Джеффри Эпштейном. Карл уже давно лишил брата всевозможных привилегий и финансирования, однако Уильям намерен навсегда отрезать Эндрю от королевской жизни.
Зато дочкам Эндрю - принцессам Беатрисе и Евгении - повезло куда больше, чем их отцу. Уточняется, что будущий король улучшит положение принцесс и, более того, передаст им благотворительную организацию. Уильям считает их ценным активом и верит, что Беатриса и Евгения только улучшат образ королевской семьи в глазах общественности.