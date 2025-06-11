Раскрыт план действий принца Уильяма после восшествия на престол: Гарри и Меган Маркл это не понравится

«Уильям больше не контактирует напрямую с Гарри, так что это будет полный разрыв. Королевская преемственность - всегда хороший момент для решительных перемен. Это будет одним из первых дел, которые он сделает. Он не думает, что их разногласия когда-либо разрешатся, и что лучше двигаться дальше. Он больше не доверяет Гарри и не может простить ему того, что он оклеветал Кейт и сказал другие вещи в своей книге. Он даже не видит причин приглашать его на свою коронацию», - высказался друг Уильяма.