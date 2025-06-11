Цены впечатляют: туристы назвали самые дорогие вещи, которые они покупали во время отпуска

Туристы рассказали о самых дорогих вещах, которые они случайно купили во время отпуска за границей. В частности опрос, в котором приняло участие 2 000 путешественников, показал, что треть из них считает, что во время отдыха они платили больше за товары, ведь были туристами, пишет Express.
Так, один из путешественников отдал 35 евро за один стакан Coca-Cola в Риме. А другой был поражен, когда понял, что футболка, которая, по его мнению, стоила 12 евро, на самом деле обошлась ему в 95.
«Среди других потрясающих расходов, о которых сообщили путешественники, была сумма в 57 евро за один шот виски. Другой путешественник заплатил 30 евро за поездку на такси в Амстердаме, но его высадили менее чем в миле от места посадки», - рассказали в материале.
В частности руководитель отдела туристических денег в почтовом отделении Лора Планкетт подчеркнула:
«Наше исследование показывает, что многие путешественники переоценивают свою способность вычислять курсы валют в голове, и это может привести к чрезмерным затратам. Мы хотели подчеркнуть, как легко путаница с курсами валют может повлиять на бюджет отпуска: никто не хочет тратить время за границей, беспокоясь о деньгах».
По ее словам, ничто так не портит отпуск, как финансовые трудности, поэтому хранение денег для путешествий на отдельном счете является разумным шагом, благодаря чему вы будете контролировать свой бюджет, пишет Униан.
«Независимо от того, тщательно ли вы планируете бюджет или просто хотите избежать смешивания расходов на путешествие с повседневными расходами, этот небольшой шаг может иметь большое значение для вашего путешествия», - заверила Планкетт.