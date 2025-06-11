Цены впечатляют: туристы назвали самые дорогие вещи, которые они покупали во время отпуска

Так, один из путешественников отдал 35 евро за один стакан Coca-Cola в Риме. А другой был поражен, когда понял, что футболка, которая, по его мнению, стоила 12 евро, на самом деле обошлась ему в 95.

«Среди других потрясающих расходов, о которых сообщили путешественники, была сумма в 57 евро за один шот виски. Другой путешественник заплатил 30 евро за поездку на такси в Амстердаме, но его высадили менее чем в миле от места посадки», - рассказали в материале.

В частности руководитель отдела туристических денег в почтовом отделении Лора Планкетт подчеркнула:

«Наше исследование показывает, что многие путешественники переоценивают свою способность вычислять курсы валют в голове, и это может привести к чрезмерным затратам. Мы хотели подчеркнуть, как легко путаница с курсами валют может повлиять на бюджет отпуска: никто не хочет тратить время за границей, беспокоясь о деньгах».

По ее словам, ничто так не портит отпуск, как финансовые трудности, поэтому хранение денег для путешествий на отдельном счете является разумным шагом, благодаря чему вы будете контролировать свой бюджет, пишет Униан.