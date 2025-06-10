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Ср, 11.06.2025
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Пассажир Ryanair использовал необычный трюк, чтобы бесплатно взять багаж в самолет

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи

Дешевый отпуск может быстро обернуться дорогим, если учесть дополнительные расходы, и чаще всего виноваты в этом скрытые сборы за багаж. Все больше пассажиров становятся жертвами таких доплат: некоторые оплачивают у выхода на посадку до 70 евро за багаж, который, казалось бы, помещается в измерительное устройство, но все равно по какой-то причине считается не подходящим.

В прошлом году Ryanair и EasyJet получили в Испании общий штраф в размере 150 миллионов евро за «злоупотребления» со сборами за багаж. Звучат даже призывы к вмешательству ЕС из-за этих «смехотворных» сборов, сообщает Metro.

Чтобы избежать доплаты за сдаваемый багаж, сообразительные путешественники берут инициативу в свои руки и изобретают хитрые способы упаковки, позволяющие провести на борт дополнительный багаж. От использования дорожной подушки в качестве тайника до прятанья вещей в пакетах duty-free - TikTok полон советов, как избежать лишних затрат.

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