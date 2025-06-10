Пассажир Ryanair использовал необычный трюк, чтобы бесплатно взять багаж в самолет

Дешевый отпуск может быстро обернуться дорогим, если учесть дополнительные расходы, и чаще всего виноваты в этом скрытые сборы за багаж. Все больше пассажиров становятся жертвами таких доплат: некоторые оплачивают у выхода на посадку до 70 евро за багаж, который, казалось бы, помещается в измерительное устройство, но все равно по какой-то причине считается не подходящим.