«Разве это и есть их политика безопасности?» Эстонский музыкант не может согласиться с ответом Bolt на инцидент с таксистом в Австрии

22 мая музыкант Кердо Мёльдер и актриса Диана Клас официально зарегистрировали брак. После церемонии и скромного праздника в кругу самых близких они отправились в свадебное путешествие на живописный остров Искья, затем - в Венецию, а после этого - в Австрию. Однако в Австрии новоиспеченные муж и жена столкнулись с совершенно неожиданным: их высадили из такси Bolt прямо на автомагистрали.