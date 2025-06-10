«Разве это и есть их политика безопасности?» Эстонский музыкант не может согласиться с ответом Bolt на инцидент с таксистом в Австрии

Кердо Мёльдер и Диана Клас получили от сервиса Bolt ответ на жалобу по поводу агрессивного поведения водителя такси в Австрии, который их совершенно не устроил. «Никаких извинений, никакой конкретной информации о дальнейших действиях относительно водителя: удален ли он, подключена ли полиция или что собираются предпринять для обеспечения безопасности», - сообщил Кердо Мёльдер редакции.
22 мая музыкант Кердо Мёльдер и актриса Диана Клас официально зарегистрировали брак. После церемонии и скромного праздника в кругу самых близких они отправились в свадебное путешествие на живописный остров Искья, затем - в Венецию, а после этого - в Австрию. Однако в Австрии новоиспеченные муж и жена столкнулись с совершенно неожиданным: их высадили из такси Bolt прямо на автомагистрали.