Пивной словарь «для чайников»: гайд по самым популярным видам пива

Многие любят побаловать себя пивом в свободное время, особенно в знойную погоду. Бокал этого напитка может хорошо освежить и утолить жажду.

Какое пиво бывает - важно знать

В первую очередь стоит отметить, что от вида пива напрямую зависят его вкусовые качества, а также то, какой мерой пенное будет крепким и плотным. Поэтому важно сразу определиться, какой из видов напитка вам больше по вкусу, чтобы не ошибиться с покупкой и не потратить напрасно деньги. Кроме того, к каждому хмельному напитку подходит определенный вид закуски, что тоже немаловажно. Чтобы приобрести любимые виды пива, названия их сортов тоже желательно знать при походе в магазин.

Виды пива - упрощенная классификация

Как уже отмечалось, абсолютно все виды пива имеют свою специфику и то, что нравится одним, не обязательно «зайдет» другим любителям этого напитка.

Пиво лагер - это один из самых популярных видов пива в мире. Оно отличается легким освежающим вкусом, а сам напиток должен быть прозрачным. Самый важным признаком является то, что его готовят при невысоких температурах - не более 14 градусов тепла. В свою очередь, у лагеров есть много сортов: