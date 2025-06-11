Кому ни в коем случае нельзя есть яйца и почему: об этом нужно знать каждому

Яйца - один из самых популярных продуктов в мире. Их употребляют на завтрак, добавляют в выпечку, салаты и горячие блюда. Они богаты белоком, витаминами A, D, B12, железом, фосфором и лецитином. Но, несмотря на все преимущества, не всем можно их есть. Для некоторых категорий людей этот обычный продукт может стать источником проблем со здоровьем. Рассказываем, в каких случаях лучше отказаться от употребления яиц.

Кому ни в коем случае нельзя есть яйца и почему: советы врачей

Людям с аллергией на яйца. Это одна из самых распространенных пищевых аллергий, особенно среди детей. Основные симптомы: сыпь, отеки, расстройства дыхания, в тяжелых случаях - анафилактический шок. Аллергия может быть как на белок, так и желток. Людям с таким диагнозом следует полностью отказаться от продуктов, содержащих яйца.

Это одна из самых распространенных пищевых аллергий, особенно среди детей. Основные симптомы: сыпь, отеки, расстройства дыхания, в тяжелых случаях - анафилактический шок. Аллергия может быть как на белок, так и желток. Людям с таким диагнозом следует полностью отказаться от продуктов, содержащих яйца. Если повышен уровень холестерина. Яичные желтки содержат значительное количество холестерина - до 200 мг в одном яйце. Хотя исследования доказывают, что пищевой холестерин не всегда вреден, однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или атеросклерозом лучше ограничить потребление яиц до двух или трех в неделю.

Яичные желтки содержат значительное количество холестерина - до 200 мг в одном яйце. Хотя исследования доказывают, что пищевой холестерин не всегда вреден, однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или атеросклерозом лучше ограничить потребление яиц до двух или трех в неделю. При обострении болезней печени. При обострении хронического гепатита, желчнокаменной болезни или панкреатита желток может создавать дополнительную нагрузку на печень. В таких случаях рекомендуется отказаться от целых яиц и принимать только белок, но с согласия врача.

При обострении хронического гепатита, желчнокаменной болезни или панкреатита желток может создавать дополнительную нагрузку на печень. В таких случаях рекомендуется отказаться от целых яиц и принимать только белок, но с согласия врача. Риск сальмонеллеза. Сырое или недоваренное яйцо может содержать бактерии сальмонеллы, вызывающие отравление. В группе риска дети, беременные женщины, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Чтобы избежать заражения, важно есть только термически обработанные яйца и не пить сырые.