Почему оливковое масло не всегда полезно: ученые обнаружили интересную особенность продукта

В этом исследовании мышей кормили продуктами с высоким содержанием различных типов жиров, в частности свиного, кокосового масла, молочных жиров. Из всех изученных жирных кислот только олеиновая кислота активировала механизм развития жировых клеток в организме, что привело к увеличению выработки клеток-предшественников адипоцитов (APC) и ускорению их созревания в жировые клетки. Такие же биологические изменения наблюдались и в изолированных человеческих APC в лабораторных условиях.

В нормальных условиях этот процесс - адипогенез - является естественным, полезным и контролируемым. Когда наши существующие жировые клетки заполняются, они подают сигнал о необходимости резервного копирования. На этот сигнал реагируют «спящие» APC, которые активируются и превращаются в новые жировые клетки, чтобы безопасно хранить энергию. Это позволяет избежать перегрузки отдельных клеток, которая может привести к их разрыву и попаданию жира в кровь, печень и мышцы, что может иметь серьезные последствия для здоровья.

Однако исследователи выяснили, что чрезмерное потребление олеиновой кислоты «ломает» эту систему безопасности, стимулируя чрезмерное образование новых APC и активацию уже имеющихся, даже когда они не нужны.