Почему оливковое масло не всегда полезно: ученые обнаружили интересную особенность продукта

Жирная кислота, содержащаяся в оливковом и многих других маслах, стимулирует выработку новых жировых клеток в организме, пишет Униан.
Это создает условия, которые со временем могут привести к увеличению жировых запасов и нежелательному набору веса. О результатах нового исследования пишет Newatlas.
В материале говорится, что ранее считалось, что набор веса, связанный с этой жирной кислотой, является следствием высокой калорийности продуктов, в которых она содержится. Однако исследователи из Университета Оклахомы вместе с медицинскими учеными Йельского университета и Нью-Йоркского университета недавно выяснили, что это не так.
Ученые пришли к выводу, что олеиновая кислота - мононенасыщенная жирная кислота, которую считают полезной для сердца и холестерина, а также является ключевой составляющей средиземноморской диеты, - в избыточном количестве способна вызвать чрезмерную выработку сигнального белка AKT2 и подавлять активность регуляторного белка LXR. В результате этого происходит активный рост клеток-предшественников жировых клеток, которые затем дифференцируются в новые жировые клетки.
«Мы знаем, что типы жиров, которые люди употребляют, изменились в период эпидемии ожирения. Мы хотели узнать, ожирение вызывается просто перееданием жирной пищи, или все же составом конкретных жирных кислот, которые входят в состав масел», - рассказал доцент кафедры биохимии и физиологии Медицинского колледжа Университета Оклахомы Майкл Рудольф.
Отмечается, что олеиновая кислота является основным жирным веществом в оливковом масле, также она содержится в подсолнечном, авокадовом, арахисовом маслах и во многих животных жирах. Из-за того, что оно продлевает срок хранения масел, высокоолеиновые версии масел теперь широко используются в коммерческой продукции и фастфуде.
В этом исследовании мышей кормили продуктами с высоким содержанием различных типов жиров, в частности свиного, кокосового масла, молочных жиров. Из всех изученных жирных кислот только олеиновая кислота активировала механизм развития жировых клеток в организме, что привело к увеличению выработки клеток-предшественников адипоцитов (APC) и ускорению их созревания в жировые клетки. Такие же биологические изменения наблюдались и в изолированных человеческих APC в лабораторных условиях.
В нормальных условиях этот процесс - адипогенез - является естественным, полезным и контролируемым. Когда наши существующие жировые клетки заполняются, они подают сигнал о необходимости резервного копирования. На этот сигнал реагируют «спящие» APC, которые активируются и превращаются в новые жировые клетки, чтобы безопасно хранить энергию. Это позволяет избежать перегрузки отдельных клеток, которая может привести к их разрыву и попаданию жира в кровь, печень и мышцы, что может иметь серьезные последствия для здоровья.
Однако исследователи выяснили, что чрезмерное потребление олеиновой кислоты «ломает» эту систему безопасности, стимулируя чрезмерное образование новых APC и активацию уже имеющихся, даже когда они не нужны.
«Жировые клетки можно представить как армию. Когда вы употребляете олеиновую кислоту, она сначала увеличивает количество »солдат жировых клеток« в армии, что создает большую способность хранить избыточные питательные вещества. Со временем, если этих питательных веществ станет слишком много, может возникнуть ожирение, которое без контроля может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или диабету», - пояснил Рудольф.
К тому же, исследования показывают, что жировые клетки имеют эпигенетическую «мышечную память», то есть после их формирования они не исчезают при похудении, а лишь уменьшаются в размерах, но могут оставаться в таком состоянии годами. Это затрудняет похудение и облегчает набор веса. Таким образом, увеличивая количество и готовность жировых клеток, олеиновая кислота может «настраивать» жировую ткань на дальнейшее накопление жира.
«Я думаю, основное послание заключается в умеренности и в том, чтобы потреблять жиры из разных источников. Относительно сбалансированные уровни олеиновой кислоты являются полезными, но высокие и длительные могут быть вредными. Если у человека есть риск сердечных заболеваний, высокое потребление олеиновой кислоты может быть не лучшей идеей», - отметил Рудольф.