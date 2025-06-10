В Испании анонсировали новые масштабные протесты против туристов

Так, на ближайшее воскресенье, 15 июня 2025 года, сразу в нескольких популярных городах Испании запланированы масштабные акции протеста против массового туризма, которые также могут затронуть отдыхающих там иностранцев, пишет Daily Express.

В частности сообщается, что акции пройдут в Барселоне, Малаге, Сан-Себастьяне, Гранаде, а также на курортных островах Майорка, Ибица, Менорка и Тенерифе.

С помощью акции местные жители хотят в очередной раз привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются из-за нашествия туристов. В частности, организаторы акций из Southern Europe Network Against Touristification указали на такие проблемы, как переполненные улицы, нехватка жилого фонда и экологическая нагрузка, вызванная высоким уровнем туризма в этих районах.

Также организаторы протестов призывают местные власти ввести ограничения на количество туристов, приезжающих к ним на отдых.