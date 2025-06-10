То, что девушка нашла в телефоне своего парня, разбило ей сердце

В своем видео в TikTok девушка рассказала, что вместе с возлюбленным строила планы на будущее и даже обсуждала свадьбу. Однако все мечты рухнули в тот момент, когда она решила проверить его телефон.

По ее словам, она сделала это не просто так, а из-за тревожного предчувствия и желания развеять свои сомнения.

Изучая переписки и сообщения бойфренда, она обнаружила, что тот принимал участие в секс-марафоне, который организовала порномодель Бонни Блю. Об этом случае писали в СМИ: по условиям марафона порноактриса вступила в интимную связь с тысячей мужчин всего за сутки.

Это открытие настолько потрясло девушку, что она сразу же рассталась с парнем и заявила, что больше не хочет общаться с мужчинами.