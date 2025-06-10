То, что девушка нашла в телефоне своего парня, разбило ей сердце

Рыться в чужих личных вещах, конечно, нехорошо, но что делать, если внутренний голос подсказывает, что что-то не так? Одна девушка была так пожарена, заглянув в телефон своего возлюбленного, что, по ее словам, теперь больше никогда не сможет доверять мужчинам.
В своем видео в TikTok девушка рассказала, что вместе с возлюбленным строила планы на будущее и даже обсуждала свадьбу. Однако все мечты рухнули в тот момент, когда она решила проверить его телефон.
По ее словам, она сделала это не просто так, а из-за тревожного предчувствия и желания развеять свои сомнения.
Изучая переписки и сообщения бойфренда, она обнаружила, что тот принимал участие в секс-марафоне, который организовала порномодель Бонни Блю. Об этом случае писали в СМИ: по условиям марафона порноактриса вступила в интимную связь с тысячей мужчин всего за сутки.
Это открытие настолько потрясло девушку, что она сразу же рассталась с парнем и заявила, что больше не хочет общаться с мужчинами.
В комментариях большинство пользователей поддержало ее решение, а некоторые назвали подобное предательство просто безумием.
@steviekennedyy Ex boyfriend #fyp #cheater #bonnieblue ♬ son original - tswiftmusic