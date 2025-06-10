Мэри Белл: поразительная история милой 11-летней девочки, которая убивала...

Бетти не позволила отдать свою дочь в более заботливые руки. К середине 1960-х годов все стало еще мрачнее. Сама Мэри позже сказала, что мать также вовлекала ее в проституцию, позволяя клиентам использовать ее в своих садомазохистских сеансах. Травма, которую Мэри пережила в это время, заложила основу для ее последующих действий.