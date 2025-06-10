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Мэри Белл: поразительная история милой 11-летней девочки, которая убивала...

Перевод: rus.tvnet.lv
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В 1968 году 11-летняя Мэри постучала в дверь дома в Соединенных Штатах и ​​спросила, может ли она увидеть сына хозяйки дома. Когда скорбящая мать сообщила, что ее сын умер несколькими днями ранее, Мэри ответила: «Я знаю, что он умер, я хочу увидеть его в гробу». Можете попробовать угадать, кто был виноват в смерти мальчика, пишет rus.tvnet.lv.

Бетти не позволила отдать свою дочь в более заботливые руки. К середине 1960-х годов все стало еще мрачнее. Сама Мэри позже сказала, что мать также вовлекала ее в проституцию, позволяя клиентам использовать ее в своих садомазохистских сеансах. Травма, которую Мэри пережила в это время, заложила основу для ее последующих действий.

Вскоре поведение Мэри начало ухудшаться, шокируя не только ее семью, но и одноклассников и учителей. Она испытывала быстрые перепады настроения, хроническое ночное недержание мочи, легко раздражалась и была агрессивной по отношению к другим детям.

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