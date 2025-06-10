Убийство на борту «Эстонии» за семь лет до крушения: история любви, оборвавшейся на «проклятом пароме»

Еще до роковой катастрофы паром «Эстония», который тогда назывался Viking Sally, ознаменовался трагедией. Как проклятый. Летней ночью 1987 года - за 7 лет до роковой аварии, которая оборвала в Балтийском море жизнь 852 человек, - на пароме произошло мистическое убийство. Его расследование превратилось для финской полиции в кошмар, став самым длительным в истории правоохранительных органов страны. В 2021 году казалось, что дело раскрыто и виновный найден. Однако суд оправдал мужчину. Точка в этом деле еще не поставлена, пишет Rus.tvnet.lv.