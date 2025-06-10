Тельцам – научиться отпускать, Львам – сиять без одобрения: карма души знаков Зодиака

Весы - обрести гармонию

Ваш баланс не должен строиться на самоотречении. Научитесь сохранять гармонию, не забывая о себе — внутренний покой начинается с честности перед собой.

Скорпион - преобразовать боль в цель

Ваша душа несет опыт боли и глубины. Сейчас настало время превращать свои раны в источник силы и смысла, не прячьте чувства, а трансформируйте их в исцеление.

Стрелец - соблюдать обязательства

Вы жаждете свободы и новых горизонтов, но не бегите от ответственности. Истинное развитие приходит, когда вы находите баланс между поиском истины и готовностью быть рядом, когда это важно.

Козерог - не гнаться за успехом

Амбиции - ваш двигатель, но карма просит смотреть глубже. Не гонитесь за внешним успехом, если он не откликается сердцу. Ваша задача - строить жизнь, исходя из внутренней опоры.

Водолей - налаживать связи

Вы видите дальше остальных, но не забывайте об умении слышать других. Будущее важно, но связь с настоящим и с людьми делает вас настоящим носителем перемен, а не просто отстраненным наблюдателем.

Рыбы - воплощать светлые идеи