ВИДЕО «Могло закончиться очень плохо»: на Кэти Перри напал фанат во время концерта

Susto em solo australiano! Durante a terceira noite de shows no país, um fã invadiu o palco enquanto Katy Perry se apresentava. Sobre o ocorrido, ela reagiu com bom humor: “Nunca mais vai haver um show como esse, então apenas aproveitem.” pic.twitter.com/89nmG9cPsA — Portal Katy Perry (@portalkatyperry) June 9, 2025

Инцидент произошел в понедельник, 9 июня, когда сорокалетняя певица исполняла свой хит Hot N Cold во время концерта в Сиднее, Австралия. Перри была явно удивлена тому, что на сцену выбежал фанат, который смело обхватил певицу за плечи и стал прыгать, танцевать под музыку.

«Ну, такого шоу больше никогда не будет, так что просто наслаждайся им, Сидней», - сказала Перри в микрофон, когда фаната схватила охрана.

«Что, черт возьми, происходит?!» - крикнула певица, когда нарушителя наконец-то вывели со сцены.

Хотя избранница Орландо Блума сохраняла спокойствие во время инцидента и продолжила свое выступление, поклонники поп-звезды высказались относительно произошедшего.

«Охрану уволят, особенно ту, которая должна была следить за входом на сцену. Охранник Кэти был первым. Это могло закончиться очень плохо!»; «Почему он решил, что это хорошая идея так напасть на артистку?»; «Кэти Перри отнеслась к этому профессионально, слава Богу, с ней все в порядке», - пишут пользователи сети в Х.