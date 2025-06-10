КАКИМ ОБРАЗОМ? Женщина потратила более 2000 евро на Ozempic, и в результате набрала вес

В составе Ozempic находится семаглутид - вещество, которое подавляет аппетит и замедляет пищеварительные процессы, что помогает терять вес. Препарат изначально был разработан для лечения сахарного диабета II типа. Однако в случае с Эммой лекарство не принесло ожидаемого результата. «Я испытывала такой же голод, как и раньше, и за полгода набрала десять килограммов. Это было для меня большим разочарованием», - призналась она. Несмотря на доказанную эффективность семаглутида, он действует не на всех - почему именно, ученым пока до конца неизвестно.