ВИДЕО К сыну министра финансов во двор забрел медведь

Министр финансов и политик Юрген Лиги на выходных в социальных сетях показал фото неожиданного гостя - ужа на своем дворе, в понедельник во двор к его сыну заглянул медведь.
«Раньше жителям Эстонии никогда не было так сложно, как сейчас. Наши домашние животные уже не раз нас выручали и выручат и сейчас. Одно у нас уже есть», - написал Юрген Лиги в субботнем посте на Facebook, рассказывая о ужике, которого он заметил в своем саду.
Если в субботу Лиги встретился со змеей, то в понедельник во двор его сына Сандра забрел медведь.
«Очевидно, вдохновленный дружелюбным отношением нашей семьи к домашним животным, медведь сразу же устроился на отдых во дворе семьи Сандра в Харьюмаа», - пишет Лиги в Facebook.
«Это уже не просто рассказ о природе или фильм, а живые впечатления детей. В комментариях - наблюдатель за медведями Робби, который только что вышел из детского сада и хочет немедленно пойти в лес», - добавляет он, публикуя видео.
В комментариях к ситуации относятся как с юмором, так и подчеркивают ее серьезность, особенно учитывая, что в доме есть дети.
«Будьте осторожны. С медведем шутки плохи. Я бы сообщил местным охотникам, чтобы они сами решили, что и как делать», - говорится в комментариях.
«Теперь медведь будет часто приходить туда купаться», - говорит один.
«Медведь хочет наслаждаться комфортом - красивая вода, зеленый двор, приятные хозяева», - говорит другой.
«Ого, это здорово, но и страшновато. На улицу сразу идти, наверное, не стоит, но медведи в последнее время все чаще приближаются к людям», - говорит третий.
«Может теперь все местные дикие животные собираются заглянуть к вам в гости. В лесу слухи пошли, и, к счастью, приходят они все же поодиночке,» - добавляет кто-то.