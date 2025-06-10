ВИДЕО К сыну министра финансов во двор забрел медведь

«Раньше жителям Эстонии никогда не было так сложно, как сейчас. Наши домашние животные уже не раз нас выручали и выручат и сейчас. Одно у нас уже есть», - написал Юрген Лиги в субботнем посте на Facebook, рассказывая о ужике, которого он заметил в своем саду.

Если в субботу Лиги встретился со змеей, то в понедельник во двор его сына Сандра забрел медведь.

«Очевидно, вдохновленный дружелюбным отношением нашей семьи к домашним животным, медведь сразу же устроился на отдых во дворе семьи Сандра в Харьюмаа», - пишет Лиги в Facebook.

«Это уже не просто рассказ о природе или фильм, а живые впечатления детей. В комментариях - наблюдатель за медведями Робби, который только что вышел из детского сада и хочет немедленно пойти в лес», - добавляет он, публикуя видео.

В комментариях к ситуации относятся как с юмором, так и подчеркивают ее серьезность, особенно учитывая, что в доме есть дети.

«Будьте осторожны. С медведем шутки плохи. Я бы сообщил местным охотникам, чтобы они сами решили, что и как делать», - говорится в комментариях.

«Теперь медведь будет часто приходить туда купаться», - говорит один.

«Медведь хочет наслаждаться комфортом - красивая вода, зеленый двор, приятные хозяева», - говорит другой.

«Ого, это здорово, но и страшновато. На улицу сразу идти, наверное, не стоит, но медведи в последнее время все чаще приближаются к людям», - говорит третий.