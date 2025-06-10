Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 9 по 15 июня

Телец

Выходные подарят вам ощущение комфорта и радости. Возможна приятная встреча или событие, которое давно откладывалось. Хорошее время для шопинга - велика вероятность найти именно то, что нужно, по выгодной цене. Отношения с близкими порадуют теплом и искренностью. А если решите выбраться на природу или устроить семейный ужин - получите настоящий заряд положительных эмоций.

Весы

На этих выходных удача будет на вашей стороне в вопросах общения и знакомств. Легкость в словах, обаяние и природное чувство такта помогут наладить нужные контакты и даже начать перспективные отношения. Появится шанс завести новые дружеские связи или наладить старые. Удачное время для участия в мероприятиях, походов в гости или романтических свиданий. Открытость миру принесет неожиданные подарки.

Стрелец