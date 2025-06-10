Почему умные люди чаще употребляют алкоголь: наука, факты и неожиданные выводы

В обществе существует мнение, что употребление алкоголя - это признак слабости, стресса или вредной привычки. Но последние исследования ученых, в частности, опубликованные в Psychology Today, показывают парадоксальную, но интересную закономерность: люди с высшим интеллектом чаще и больше употребляют алкоголь, чем их менее умные сверстники.

В чем же дело, означает ли это, что разум - это пропуск к бокалам вина каждый вечер, попытаемся разобраться.

Алкоголь - эволюционно новое явление

Согласно гипотезе эволюционной новизны, более умные люди чаще приобщаются к новым, нестандартным для человечества моделям поведения. А употребление алкоголя, именно такое явление. В природе наши предки могли употреблять алкоголь только случайно, например, в перезрелых фруктах, где ферментация создавала незначительное количество этанола (до 5%).

Настоящий алкоголь - тот, что мы пьем сегодня (пиво, вино, крепкие напитки) - появился после начала земледелия, примерно десять тысяч лет назад. А это вчера по меркам эволюции.

Чем умнее дети, тем больше алкоголя во взрослом возрасте

Оказывается, существует прямая связь между уровнем интеллекта в детском возрасте и частотой употребления алкоголя во взрослой жизни.

Дети с IQ выше 125 во взрослом возрасте употребляли алкоголь значительно чаще, чем дети с IQ ниже 75.

Подростки с высоким интеллектом спустя семь лет употребляли больше алкоголя, чаще напивались и практиковали эпизоды запойного потребления.