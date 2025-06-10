Почему умные люди чаще употребляют алкоголь: наука, факты и неожиданные выводы

Почему умные люди чаще пьют алкоголь - вопрос, который на первый взгляд кажется парадоксальным. Но у науки есть неожиданный ответ: интеллектуалы чаще приобщаются к эволюционно новому поведению, в том числе и к употреблению спиртного, пишет TCH.
В обществе существует мнение, что употребление алкоголя - это признак слабости, стресса или вредной привычки. Но последние исследования ученых, в частности, опубликованные в Psychology Today, показывают парадоксальную, но интересную закономерность: люди с высшим интеллектом чаще и больше употребляют алкоголь, чем их менее умные сверстники.
В чем же дело, означает ли это, что разум - это пропуск к бокалам вина каждый вечер, попытаемся разобраться.
Алкоголь - эволюционно новое явление
Согласно гипотезе эволюционной новизны, более умные люди чаще приобщаются к новым, нестандартным для человечества моделям поведения. А употребление алкоголя, именно такое явление. В природе наши предки могли употреблять алкоголь только случайно, например, в перезрелых фруктах, где ферментация создавала незначительное количество этанола (до 5%).
Настоящий алкоголь - тот, что мы пьем сегодня (пиво, вино, крепкие напитки) - появился после начала земледелия, примерно десять тысяч лет назад. А это вчера по меркам эволюции.
Чем умнее дети, тем больше алкоголя во взрослом возрасте
Оказывается, существует прямая связь между уровнем интеллекта в детском возрасте и частотой употребления алкоголя во взрослой жизни.
Дети с IQ выше 125 во взрослом возрасте употребляли алкоголь значительно чаще, чем дети с IQ ниже 75.
Подростки с высоким интеллектом спустя семь лет употребляли больше алкоголя, чаще напивались и практиковали эпизоды запойного потребления.
Эти результаты оставались стабильными даже после учета таких факторов как пол, образование, социальный класс, доход, депрессия, семейное положение и уровень образования родителей. То есть дело - не в более «богатых» вечеринках или престижной работе. Ученые полагают, что именно интеллектуальные особенности личности влияют на частоту употребления алкоголя.
Умнее - не значит здоровее
Стоит подчеркнуть: эта тенденция не свидетельствует о пользе алкоголя или его положительном влиянии на разум. Гипотеза указывает на связь между интеллектом и желанием пробовать новое, в частности алкогольные напитки.
Это также объясняет, почему умные люди иногда позволяют себе злоупотребление, которое явно вредит здоровью, в частности, запойное употребление или пьянство до опьянения.
Возможные пояснения
- Эволюционное любопытство. Интеллектуально развитые люди склонны к познанию нового во всем, включая: пищу, напитки, опыт.
- Социальная активность и карьера. Умные люди чаще занимают должности, где алкоголь является частью делового или культурного взаимодействия - фуршеты или тосты на переговорах.
- Меньшее влияние религиозных или традиционных ограничений. Интеллект связывают с меньшей религиозностью, а значит, меньшей склонностью к моральным запретам на алкоголь.
В чем опасность
Эти данные не оправдывают чрезмерное потребление алкоголя. Злоупотребление спиртным повышает риск развития:
- заболеваний печени;
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- онкологических патологий;
- депрессии;
- зависимости.
Поэтому, независимо от уровня IQ, алкоголь нужно употреблять с умом и не забывать о здоровье.
Умные люди действительно пьют больше, и это доказано наукой. Но это не повод последовать примеру или идеализировать такое поведение. Напротив, это сигнал, что интеллект не всегда означает здоровый выбор. А если уж бокал - только по случаю, с наслаждением или без вреда для себя.