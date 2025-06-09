ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На популярном среди жителей Эстонии курорте распространяется опасная инфекция

В Таиланде за последние 25 лет зарегистрирован первый летальный случай сибирской язвы (антракса). Еще четверо человек заразились. Считается, что все заболевшие получили инфекцию через контакт с зараженным скотом или продуктами животного происхождения, сообщает Daily Mail.
Сибирская язва - крайне опасное инфекционное заболевание, вызванное спорами бактерии Bacillus anthracis. При попадании спор в организм через царапины или раны, они начинают вырабатывать токсины - так проявляется кожная форма болезни, известная как кожный антракс, которая может привести к тяжёлому заболеванию и смерти.