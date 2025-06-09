ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На популярном среди жителей Эстонии курорте распространяется опасная инфекция

Сибирская язва - крайне опасное инфекционное заболевание, вызванное спорами бактерии Bacillus anthracis. При попадании спор в организм через царапины или раны, они начинают вырабатывать токсины - так проявляется кожная форма болезни, известная как кожный антракс, которая может привести к тяжёлому заболеванию и смерти.

Первые четыре случая - трое мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 50 лет - были зафиксированы в Таиланде в прошлом месяце. По местным данным, 53-летний мужчина скончался от бактериальной инфекции. Он обратился за медицинской помощью из-за раны на ладони, которая появилась через две недели после того, как он забил корову.