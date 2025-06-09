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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На популярном среди жителей Эстонии курорте распространяется опасная инфекция

Перевод: Герман Аверьянов
Чистое голубое море и очаровательная природа Таиланда привлекают миллионы туристов. Фотография иллюстративная.

В Таиланде за последние 25 лет зарегистрирован первый летальный случай сибирской язвы (антракса). Еще четверо человек заразились. Считается, что все заболевшие получили инфекцию через контакт с зараженным скотом или продуктами животного происхождения, сообщает Daily Mail.

Сибирская язва - крайне опасное инфекционное заболевание, вызванное спорами бактерии Bacillus anthracis. При попадании спор в организм через царапины или раны, они начинают вырабатывать токсины - так проявляется кожная форма болезни, известная как кожный антракс, которая может привести к тяжёлому заболеванию и смерти.

Первые четыре случая - трое мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 50 лет - были зафиксированы в Таиланде в прошлом месяце. По местным данным, 53-летний мужчина скончался от бактериальной инфекции. Он обратился за медицинской помощью из-за раны на ладони, которая появилась через две недели после того, как он забил корову.

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