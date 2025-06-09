Больше никакой путаницы с ручной кладью: ЕС вводит единые правила

Согласно новым планам ЕС, будет установлен единый стандарт размеров ручной клади, которую пассажирам разрешат брать на борт. Кроме того, провоз такой клади станет бесплатным, а авиакомпании не смогут взимать за нее дополнительную плату.

Цель нововведения - положить конец ситуации, когда багаж, подходящий под стандарты одной авиакомпании, оказывается неприемлемым для другой, из-за чего пассажирам приходится платить за перевес или превышение размеров прямо в аэропорту.

Кроме того, на прошлой неделе министры транспорта стран ЕС предложили стандартизировать размер личной вещи, которую можно бесплатно разместить под сиденьем. Если Европейский парламент поддержит инициативу, пассажирам будет гарантирована одна бесплатная сумка размером до 40×30×15 см (включая колеса и ручки), при условии, что она помещается под сиденье.

При этом в новом регламенте речь идет именно о сумках, размещаемых под сиденьем, но пока не уточняется, будут ли аналогичные стандарты распространяться на чемоданы, размещаемые в верхних багажных отсеках.

Сейчас правила по бесплатной ручной клади у бюджетных авиакомпаний отличаются: