Топ-3 лайфхака, чтобы масло не брызгало во время жарки

К счастью, существуют проверенные способы, которые помогут защитить руки, одежду и нервы, и сохранить при этом хрустящую корочку и аппетитный вид блюд.

Капля уксуса на холодную сковороду

Что делать: перед добавлением масла, капните на холодную сковороду несколько капель 9% уксуса и равномерно распределите по дну.

Почему это работает: уксус снижает поверхностное натяжение, благодаря чему масло лучше «ложится» на поверхность сковородки, не создает воздушных пузырьков, которые и приводят к разбрызгиванию.

К тому же после испарения уксус не влияет на вкус блюда.

Совет: не переборщите - достаточно одной чайной ложки на большую сковородку.

Щепотка соли на разогретую сковороду

Что делать: когда сковорода уже горячая, перед тем как налить масло, бросьте щепотку обыкновенной поваренной соли прямо на дно.

Почему это работает: соль поглощает остаточную влагу на поверхности сковородки - главную причину брызгания. Кроме того, он действует как своеобразный буфер между каплями воды и горячим маслом.

Этот способ особенно эффективен, когда вы жарите продукты, содержащие воду (например, овощи или мясо).

Пергамент на дно сковороды

Что делать: вырежьте кружочек пергаментной бумаги по размеру дна сковородки, положите ее на сухую горячую поверхность, затем наливайте масло прямо на пергамент.

Почему это работает: пергамент образует защитный барьер между сковородкой и едой, уменьшает прямой контакт с влажными кусочками. Это минимизирует количество брызг и облегчает уборку после жаренья.

Пергамент должен быть специальным для запекания, то есть термостойким (до 220°C). Не используйте вощеную бумагу - она может сгореть.