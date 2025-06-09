Топ-3 лайфхака, чтобы масло не брызгало во время жарки

Жаренье - это искусство. Но когда горячее масло начинает агрессивно «стрелять» во все стороны, это уже настоящее испытание, а не наслаждение от кулинарного процесса, пишет TCH.
К счастью, существуют проверенные способы, которые помогут защитить руки, одежду и нервы, и сохранить при этом хрустящую корочку и аппетитный вид блюд.
Капля уксуса на холодную сковороду
Что делать: перед добавлением масла, капните на холодную сковороду несколько капель 9% уксуса и равномерно распределите по дну.
Почему это работает: уксус снижает поверхностное натяжение, благодаря чему масло лучше «ложится» на поверхность сковородки, не создает воздушных пузырьков, которые и приводят к разбрызгиванию.
К тому же после испарения уксус не влияет на вкус блюда.
Совет: не переборщите - достаточно одной чайной ложки на большую сковородку.
Щепотка соли на разогретую сковороду
Что делать: когда сковорода уже горячая, перед тем как налить масло, бросьте щепотку обыкновенной поваренной соли прямо на дно.
Почему это работает: соль поглощает остаточную влагу на поверхности сковородки - главную причину брызгания. Кроме того, он действует как своеобразный буфер между каплями воды и горячим маслом.
Этот способ особенно эффективен, когда вы жарите продукты, содержащие воду (например, овощи или мясо).
Пергамент на дно сковороды
Что делать: вырежьте кружочек пергаментной бумаги по размеру дна сковородки, положите ее на сухую горячую поверхность, затем наливайте масло прямо на пергамент.
Почему это работает: пергамент образует защитный барьер между сковородкой и едой, уменьшает прямой контакт с влажными кусочками. Это минимизирует количество брызг и облегчает уборку после жаренья.
Пергамент должен быть специальным для запекания, то есть термостойким (до 220°C). Не используйте вощеную бумагу - она может сгореть.
Горячее масло больше не испортит вам вечер. Воспользуйтесь одним или комбинацией этих трех простых, но действенных лайфхаков и жарка станет не только безопасной, но и приятной.