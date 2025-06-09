Skip to footer
Пн, 9.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

ФОТО Резиновые сапоги и дождевики: на популярной в Эстонии платформе появился спецраздел к концерту Джастина Тимберлейка

Фото статьи

Сегодня вечером на Таллиннском певческом поле выступит поп-принц Джастин Тимберлейк. Поскольку погода оставляет желать лучшего, на популярной платформе для продажи вещей Yaga фанатам предлагают приобрести резиновые сапоги и дождевики.

Чтобы не промокнуть под проливным дождем, фанатам предлагают приобрести резиновые сапоги - цены варьируются от 40 до 70 евро за пару. Кроме того, на платформе выставлены дождевики размеров XS, S и M: самый недорогой обойдется в 8 евро, а за самый дорогой просят 60.

Скриншот с платформы Yaga.

Согласно прогнозу, дождь в Таллинне, где вечером пройдет концерт Джастина Тимберлейка, будет идти весь день без перерыва.

Скриншот с платформы Yaga.

На главной музыкальной площадке страны ожидается около 50 000 посетителей!

Программа вечера:

  • 17.00 открываются ворота Таллиннского певческого поля
  • 19.45 Chinchilla
  • 20.15 DJ Hypes
  • 20.45 Dagny
  • 22.00 Джастин Тимберлейк
  • 23.30 ориентировочное окончание
Комментарии

Ключевые слова

Наверх