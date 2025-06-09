ФОТО Резиновые сапоги и дождевики: на популярной в Эстонии платформе появился спецраздел к концерту Джастина Тимберлейка

Чтобы не промокнуть под проливным дождем, фанатам предлагают приобрести резиновые сапоги - цены варьируются от 40 до 70 евро за пару. Кроме того, на платформе выставлены дождевики размеров XS, S и M: самый недорогой обойдется в 8 евро, а за самый дорогой просят 60.