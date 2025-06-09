ФОТО Резиновые сапоги и дождевики: на популярной в Эстонии платформе появился спецраздел к концерту Джастина Тимберлейка

Сегодня вечером на Таллиннском певческом поле выступит поп-принц Джастин Тимберлейк. Поскольку погода оставляет желать лучшего, на популярной платформе для продажи вещей Yaga фанатам предлагают приобрести резиновые сапоги и дождевики.
Чтобы не промокнуть под проливным дождем, фанатам предлагают приобрести резиновые сапоги - цены варьируются от 40 до 70 евро за пару. Кроме того, на платформе выставлены дождевики размеров XS, S и M: самый недорогой обойдется в 8 евро, а за самый дорогой просят 60.
Согласно прогнозу, дождь в Таллинне, где вечером пройдет концерт Джастина Тимберлейка, будет идти весь день без перерыва.
На главной музыкальной площадке страны ожидается около 50 000 посетителей!
Программа вечера:
- 17.00 открываются ворота Таллиннского певческого поля
- 19.45 Chinchilla
- 20.15 DJ Hypes
- 20.45 Dagny
- 22.00 Джастин Тимберлейк
- 23.30 ориентировочное окончание