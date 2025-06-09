ПРОВЕРЕНО Женщина, сбросившая 40 килограммов естественным путем, поделилась советами для женщин старше 30 лет

Список, которым она делится в соцсетях, основан на ее многолетнем опыте и не содержит никаких сладких иллюзий. «Твое тело уже не то, что было в 20, но в этом нет ничего страшного. Пришло время начать сотрудничать с ним, а не воевать против него», - рассказывает медсестра.