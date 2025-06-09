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Вт, 10.06.2025
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ПРОВЕРЕНО Женщина, сбросившая 40 килограммов естественным путем, поделилась советами для женщин старше 30 лет

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Если тебе за 30, и сбросить вес никак не получается, причина может крыться в гормонах. Медсестра и тренер по гормональному здоровью из США Элли Янцен, которая естественным путем похудела на 40 килограммов, делится со своими подписчиками важнейшими жизненными истинами - тем, что должна знать каждая женщина, если хочет прийти в форму и чувствовать себя лучше.

Список, которым она делится в соцсетях, основан на ее многолетнем опыте и не содержит никаких сладких иллюзий. «Твое тело уже не то, что было в 20, но в этом нет ничего страшного. Пришло время начать сотрудничать с ним, а не воевать против него», - рассказывает медсестра.

15 суровых, но честных фактов от Элли:

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