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Очевидец трагической аварии с участием мотоцикла: если бы кустарник был скошен, Арно был бы жив...

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи

В воскресенье в деревне Оясоо в волости Козе произошло тяжелое ДТП, в котором погиб мотоциклист. «Мотоциклист уже скрылся из виду в затененном кустарником правом повороте, как примерно через три секунды я услышал в машине громкий удар. Сразу понял, что что-то случилось», - вспоминает очевидец, находившийся на месте происшествия.

В воскресенье, около 16:30 в деревне Оясоо, волость Козе, произошло серьезное ДТП: мотоцикл, которым управлял 33-летний мужчина, столкнулся с трактором. Мотоциклист Арно, погиб на месте. О нем будут скорбеть друзья, семья и ребенок.

«Я также напрямую оказался вовлечен в произошедшее, поскольку в это время находился на той же дороге и прибыл на место аварии примерно через шесть секунд после столкновения», - рассказывает редакции мужчина, присутствовавший на месте происшествия.

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