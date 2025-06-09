Очевидец трагической аварии с участием мотоцикла: если бы кустарник был скошен, Арно был бы жив...

В воскресенье в деревне Оясоо в волости Козе произошло тяжелое ДТП, в котором погиб мотоциклист. «Мотоциклист уже скрылся из виду в затененном кустарником правом повороте, как примерно через три секунды я услышал в машине громкий удар. Сразу понял, что что-то случилось», - вспоминает очевидец, находившийся на месте происшествия.
В воскресенье, около 16:30 в деревне Оясоо, волость Козе, произошло серьезное ДТП: мотоцикл, которым управлял 33-летний мужчина, столкнулся с трактором. Мотоциклист Арно, погиб на месте. О нем будут скорбеть друзья, семья и ребенок.