ГОРОСКОП НА 10 ИЮНЯ У Раков возможны разногласия с родственниками, а у Весов – с руководством

Благоприятна финансовая ситуация, звезды советуют не откладывать важные покупки и крупные инвестиции. Вероятна удача в поездах, успешное завершение переговоров с иностранными партнерами.

Дева

Девы склонны преувеличивать важность существующих проблем и впадать в панику из-за мелочей, что обычно им отнюдь не свойственно. Такая резкая перемена в поведении не останется незамеченной окружающими, что приведет к проблемам в общении. Профессиональные вопросы решаются медленно, нужно набраться терпения, но есть дела, не требующие отлагательств. Постарайтесь, по крайней мере, не слишком переживать из-за неизбежного и сосредоточиться на том, что вы в силах изменить.

Любимый человек отнесется к вам с пониманием, но не всегда сможет разделить ваши чувства. Общаться с родственниками будет непросто: они склонны напоминать о неприятных событиях прошлого и некогда совершенных вами ошибках.

Весы

У Весов могут возникнуть серьезные разногласия с руководством и деловыми партнерами. Представители этого знака жаждут самостоятельности, но склонны переоценивать свои силы, что приводит к недоразумениям и сложным ситуациям. Возможна удачная реализация амбициозных планов, воплощение в жизнь смелых идей; однако для этого потребуются точные, хорошо продуманные действия, решения, основанные на знаниях и опыте.

На сферу личных отношений оказывают положительное влияние позитивные тенденции. Вы можете рассчитывать на понимание и поддержку близких людей, добрый совет старого друга и внимание любимого человека.

Скорпион