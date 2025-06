ГАЛЕРЕЯ Смотрите, какая толпа собирается на концерт Джастина Тимберлейка в Таллинне

Сольная карьера Тимберлейка началась с альбома Justified, подарившего миру хиты Cry Me a River и Rock Your Body. Следующая пластинка, FutureSex/LoveSounds, только укрепила его статус мировой звезды: композиции SexyBack, My Love и What Goes Around...Comes Around по-прежнему любимы слушателями. Оба альбома разошлись тиражом свыше десяти миллионов экземпляров, а умение сочетать поп, R&B и танцевальную музыку изменило звучание жанра.