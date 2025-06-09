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Вт, 10.06.2025
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Ложка масла каждый день и риск диабета резко снижается: ученые ошеломили выводом

Сливочное масло.

Чайная ложка масла каждый день может снизить риск диабета II типа на 31%, говорят американские исследователи. Маргарин же, напротив, вредит сердцу, передает TCH.

Новое масштабное исследование Бостонского университета заставило ученых пересмотреть десятилетиями устоявшиеся представления о роли животных жиров в развитии диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно опубликованным в European Journal of Clinical Nutrition результатам, употребление не менее пяти грамм сливочного масла в день (примерно одна чайная ложка) уменьшает риск развития диабета II типа на 31%. Именно это заболевание является одной из главных причин инфарктов и инсультов.

Кроме того, сливочное масло, по данным исследования, способствует повышению уровня «хорошего» холестерина (HDL) и уменьшает концентрацию вредных жиров, вызывающих закупорку сосудов.

Эти выводы противоречат медицинским рекомендациям, которые сформировались еще с 1960-х: именно тогда насыщенные жиры из молочных продуктов впервые связали с болезнями сердца.

С другой стороны, продукты, которые десятилетиями считались здоровой альтернативой: маргарины, наоборот, повысили риск диабета более чем на 40% и сердечных заболеваний - на 30%. Исследователи считают, что причиной тому трансжиры, которые с 1970-х годов активно использовались в производстве маргарина.

В исследовании на протяжении нескольких десятков лет участвовало около 2500 человек в возрасте от тридцати лет. Наблюдение за пищевыми привычками и состоянием здоровья позволили исследователям заключить: небольшие, но регулярные порции сливочного масла - более полезные, чем считалось ранее.

На что еще обращать внимание в ежедневном рационе:

  • Фрукты и овощи: минимум пять разных порций в день.
  • Клетчатка: тридцать грамм в день (эквивалент два ломтиков цельнозернового хлеба, два печенья из овсяной муки, одна крупная печеная картофелина с кожурой).
  • Крахмалистые углеводы: основа блюд - хлеб, рис, макароны, картофель (лучше цельнозерновые).
  • Белки: бобовые, яйца, рыба, мясо (две порции рыбы еженедельно, одна из них жирная).
  • Молочные продукты или заменители - с низким содержанием жира и сахара.
  • Ненасыщенные жиры (оливковое, рапсовое масло) в небольших количествах.
  • Вода: от шести до восьми стаканов в день.
  • Соль и насыщенные жиры: до шести грамм соли и не более двадцати или тридцати грамм насыщенных жиров в день.
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