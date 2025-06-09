Ложка масла каждый день и риск диабета резко снижается: ученые ошеломили выводом

Новое масштабное исследование Бостонского университета заставило ученых пересмотреть десятилетиями устоявшиеся представления о роли животных жиров в развитии диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно опубликованным в European Journal of Clinical Nutrition результатам, употребление не менее пяти грамм сливочного масла в день (примерно одна чайная ложка) уменьшает риск развития диабета II типа на 31%. Именно это заболевание является одной из главных причин инфарктов и инсультов.

Кроме того, сливочное масло, по данным исследования, способствует повышению уровня «хорошего» холестерина (HDL) и уменьшает концентрацию вредных жиров, вызывающих закупорку сосудов.

Эти выводы противоречат медицинским рекомендациям, которые сформировались еще с 1960-х: именно тогда насыщенные жиры из молочных продуктов впервые связали с болезнями сердца.

С другой стороны, продукты, которые десятилетиями считались здоровой альтернативой: маргарины, наоборот, повысили риск диабета более чем на 40% и сердечных заболеваний - на 30%. Исследователи считают, что причиной тому трансжиры, которые с 1970-х годов активно использовались в производстве маргарина.

В исследовании на протяжении нескольких десятков лет участвовало около 2500 человек в возрасте от тридцати лет. Наблюдение за пищевыми привычками и состоянием здоровья позволили исследователям заключить: небольшие, но регулярные порции сливочного масла - более полезные, чем считалось ранее.

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