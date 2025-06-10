ГАЛЕРЕЯ Толпы людей заполонили улицы Таллинна после концерта Джастина Тимберлейка

После окончания концерта Джастина Тимберлейка, который собрал около 50 000 зрителей на Таллиннском Певческом поле, некоторые улицы города оказались парализованы. Тысячи людей одновременно направились к выходам, создавая плотную толпу, которая медленно расходилась по улицам. На автобусных остановках было огромное количество людей, а общественный транспорт был переполнен до отказа.