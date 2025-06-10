ГАЛЕРЕЯ Толпы людей заполонили улицы Таллинна после концерта Джастина Тимберлейка

Сразу после окончания концерта Джастина Тимберлейка толпы фанатов ринулись домой согреваться после сильного дождя. Смотрите, как это было!
После окончания концерта Джастина Тимберлейка, который собрал около 50 000 зрителей на Таллиннском Певческом поле, некоторые улицы города оказались парализованы. Тысячи людей одновременно направились к выходам, создавая плотную толпу, которая медленно расходилась по улицам. На автобусных остановках было огромное количество людей, а общественный транспорт был переполнен до отказа.
Центр города и прилегающие районы встали в пробках, а многим зрителям пришлось идти домой или в отель пешком под дождем. Вызвать такси было практически невозможно - ожидание затягивалось на долгое время, а цены резко выросли.
Смотрите фото!