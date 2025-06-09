Жители Литвы недовольны концертом Тимберлейка в Каунасе: организаторы объясняют, что произошло

А другой пользователь соцсетей задается вопросом: «Может, литовцы купили у них только половину программы?».

«Мне кажется, Джастин думает, что он в какой-то маленькой стране третьего мира», - написал один из комментаторов.

«Разве на стадионе может быть качественный звук? Шум, искажения и перегрузка по мощности... Это убого», — делится впечатлениями другой пользователь.

«Я был на концерте в рамках этого тура в Стокгольме в сентябре, и действительно очень большая разница в качестве и эффектах», - пишет разочарованный посетитель.

Поскольку шквал критики нарастал, организаторы шоу, Live Nation Lithuania, опубликовали ответ на негативные комментарии.

«Концерт Джастина Тимберлейка в Каунасе был первоклассным шоу, которое отвечало всем стандартам творческого видения артиста, технического исполнения и сценического дизайна, которые сам Джастин Тимберлейк решил использовать для представления себя на этом этапе своего тура.

Мы можем только радоваться, что артист такого уровня решил приехать в Каунас и распроданы все билеты на самый большой стадион в Балтии - это огромное признание и достижение не только для страны, но и для всего региона, открывающее двери в Литву для приглашения все большего числа ярчайших мировых звезд».

В июле Каунас также посетит легендарная рок-группа Guns N' Roses, а в августе выступят Робби Уильямс и Post Malone, говорится в заявлении организаторов.



9 июня Джастин Тимберлейк выступает и в Эстонии, на эстраде Таллиннского песенного фестиваля.

Джастин Тимберлейк за свою карьеру продал более 54 миллионов альбомов и 63 миллионов синглов по всему миру, а также еще 70 миллионов записей в качестве участника группы NSYNC». Тимберлейк завоевал премии «Грэмми» в разных жанрах - поп-музыка, танцевальная музыка и R&B, в том числе за успешные сольные альбомы.

