Знаки Зодиака, которые после ссоры никогда не звонят первыми

Но далеко не все умеют выходить из такого рода противоречий легко и без потерь - они цепляются за обиду, которую им якобы нанесли, до последнего, отказываясь делать первый шаг к примирению.

Телец

Тельцы часто становятся жертвами собственного упрямства, с которым они сами не могут совладать. Поссорившись с любимым человеком, они и рады бывают сделать шаг ему навстречу, но им кажется, что в таком случае они проиграют, а для них очень важно чувствовать себя победителями во всем.

Козерог

Козероги ни за что не сделают первый шаг навстречу любимому человеку, поскольку им кажется, что от такого шага страдает их гордость, на самом деле являющейся гордыней. Поссорившись с представителем этого знака, надо мириться первым - сам он точно не позвонит.

Рыбы