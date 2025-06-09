ВИДЕО С Бейонсе спали штаны прямо во время концерта: реакция зрителей

Инцидент произошел на концерте в Лондоне, который Бейонсе играла в рамках тура «Cowboy Carter». Звезда исполняла свой хит «I'm That Girl», вместе с танцовщиками демонстрируя номер с активными движениями.

Впрочем, штаны звезды неожиданно расстегнулись и упали на землю. В стиле настоящей поп-звезды Бейонсе не позволила конфузу смутить ее, поэтому продолжила дальше исполнять трек, будто ничего и не произошло.

Затем свет приглушился, Бейонсе начала танцевать, а танцоры помогли ей закрепить штаны. Толпа в этот момент аплодировала.

Как люди отреагировали на то, что Бейонсе «осталась без штанов»

Пользователи в сети писали: «Штаны выполняли собственную хореографию, соответствующую ритму», а кто-то пошутил, что надеется, что этот инцидент «попадет в документальный фильм». Бейонсе пока не подтвердила, снимает ли она документальный фильм, но она создала концертный фильм после своего мирового турне «Renaissance World Tour» под названием «Renaissance: A Film by Beyoncé. Renaissance и Cowboy Carter».