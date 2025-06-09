ФАНАТЫ В ЯРОСТИ Американская звезда, ранее назвавшая себя лесбиянкой, теперь состоит в отношениях с мужчиной

Джоджо Сива и 32-летний британский реалити-звезда Крис Хьюз познакомились в апреле 2025 года в шоу «Celebrity Big Brother UK». Сначала они называли свои отношения платонической дружбой, но со временем между ними возникла романтическая связь. Недавно Крис опубликовал в Snapchat фото, на котором целует Джоджо в лоб, назвав ее «спящей красавицей».



Однако фото сильно возмутило фанатов Джоджо, так как сейчас проходит месяц прайда, посвященный людям из сообщества ЛГБТ+.