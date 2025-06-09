Больной раком Карл III отказался от любимого занятия

Король Великобритании Карл III, болеющий раком, на предстоящем празднике предстанет перед публикой не на коне, как его привыкли видеть, а в карете.
Как стало известно, король Великобритании Карл III, который серьезно болен, полностью отказался от верховой езды. Хотя это было его визитной карточкой при появлении на массовых парадах. Теперь для торжественного передвижения он предпочитает использовать карету. Вероятно, состояние члена королевского семейства из-за страшного недуга становится все хуже и хуже.
Так, как пишут местные СМИ, 14 июня, когда в Великобритании будет праздноваться день рождения монаха, его Величество вместе с королевой Камиллой проедутся от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно на карете. Тем самым будет нарушена многолетняя традиция. Вполне возможно, появиться верхом на коне король не может из-за своего плохого самочувствия. Официальная причина такого решения не была названа.
Судя по всему, именно из-за онкологии, с которой с начала 2024 года борется 76-летний Карл III, была прервана возобновленная королем традиция «монарха в седле».
«Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», - пишет английская пресса о монархе.
Разговоры об ухудшении состояния здоровья его Величества появились еще в начале февраля прошлого года. Тогда Букингемский дворец рассказал жителям королевства о том, что монарху поставлен серьезный диагноз. Однако точный вид опухоли и стадия заболевания общественности все еще не известны.
Незадолго до оглашения этой печальной новости Карл III перенес операцию по удалению аденомы, то есть доброкачественного образования в предстательной железе. Отчасти поэтому ходят слухи о том, что рак поразил именно этот орган. Однако не опровергается и вероятность того, что онкология была обнаружена случайно, во время его комплексного обследования уже после хирургического вмешательства. Поэтому можно предположить, что злокачественному процессу подверглись близлежащие органы, например, мочевой пузырь или кишечник. Впрочем, конкретной информации на данный момент нет.
Отметим, что после распространения информации о болезни правитель отошел от исполнения большей части своих публичных обязанностей. Его здоровьем занимались лучшие медики разных стран - благодаря ним монарх почувствовал себя лучше и вернулся в публичное пространство. Но до полного выздоровления еще далеко.
Напомним, Карл III вступил на престол в 2022 году вскоре после того, как скончалась его мать Елизавета II, которая правила Великобританией с 1952 по 2022 год. Спустя год своего правления он ввел кое-что новое в проведение торжественных парадов - стал передвигаться по главным улицам не в карете, а верхом на коне. В последний раз подобное появление членов королевского семейства было зафиксировано 37 лет назад.
Причем тогда на коне появлялась 60-летняя Елизавета II. После этого королева все же отдавала предпочтение карете на публичных мероприятиях, хотя и продолжала ездить верхом в своих имениях практически до самой смерти. Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.