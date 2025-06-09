Больной раком Карл III отказался от любимого занятия

Как стало известно, король Великобритании Карл III, который серьезно болен, полностью отказался от верховой езды. Хотя это было его визитной карточкой при появлении на массовых парадах. Теперь для торжественного передвижения он предпочитает использовать карету. Вероятно, состояние члена королевского семейства из-за страшного недуга становится все хуже и хуже.

Так, как пишут местные СМИ, 14 июня, когда в Великобритании будет праздноваться день рождения монаха, его Величество вместе с королевой Камиллой проедутся от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно на карете. Тем самым будет нарушена многолетняя традиция. Вполне возможно, появиться верхом на коне король не может из-за своего плохого самочувствия. Официальная причина такого решения не была названа.

Судя по всему, именно из-за онкологии, с которой с начала 2024 года борется 76-летний Карл III, была прервана возобновленная королем традиция «монарха в седле».

«Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», - пишет английская пресса о монархе.

Разговоры об ухудшении состояния здоровья его Величества появились еще в начале февраля прошлого года. Тогда Букингемский дворец рассказал жителям королевства о том, что монарху поставлен серьезный диагноз. Однако точный вид опухоли и стадия заболевания общественности все еще не известны.